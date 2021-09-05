Памятник «Верный друг пограничника» появился в Мангистау

- Культурные памятники являются важнейшим признаком национальной идентичности народа, пробуждая у молодого поколения личностное самосознание, любовь к Родине, уважение к её истории и культуре, - отметил Ерсин Кайбуллин.

Открытие инсталляции и памятника состоялось в преддверии 30-летия Независимости Республики Казахстан и в честь Дня пограничника. Монумент «Верный друг пограничника» впервые установлен в приграничном районе акиматом Мангистауской области и олицетворяет собой символ мужества, героизма и патриотизма.Департамент пограничной службы КНБ по Мангистауской области выражает благодарность акимам Бейнеуского района Бейнебеку Абилову и села Тажен Салимгерею Кокаеву за оказанную поддержку в установлении инсталляций, а также в содействии в вопросах охраны государственной границы.