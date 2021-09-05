«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 05 Сентября
+20...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.85 KZT
  • €1 = 504.21 KZT
  • 1 RUB = 5.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:36

Просмотров: 288

Памятник «Верный друг пограничника» появился в Мангистау

Торжественное открытие инсталляции «Мен Тәженді жақсы көремін» (Я люблю Тажен) и памятника «Шекарашының сенімді досы» (Верный друг пограничника) прошло в селе Тажен Бейнеуского района. Об этом сообщил пресс-секретарь КНБ по Мангистауской области, майор Ерсин Кайбуллин.

Фото предоставил пресс-секретарь КНБ РК по Мангистауской области, майор Ерсин Кайбуллин
Открытие инсталляции и памятника состоялось в преддверии 30-летия Независимости Республики Казахстан и в честь Дня пограничника. Монумент «Верный друг пограничника» впервые установлен в приграничном районе акиматом Мангистауской области и олицетворяет собой символ мужества, героизма и патриотизма.

Памятник «Верный друг пограничника» появился в Мангистау


Департамент пограничной службы КНБ по Мангистауской области выражает благодарность акимам Бейнеуского района Бейнебеку Абилову и села Тажен Салимгерею Кокаеву за оказанную поддержку в установлении инсталляций, а также в содействии в вопросах охраны государственной границы.

Памятник «Верный друг пограничника» появился в Мангистау


- Культурные памятники являются важнейшим признаком национальной идентичности народа, пробуждая у молодого поколения личностное самосознание, любовь к Родине, уважение к её истории и культуре, - отметил Ерсин Кайбуллин.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика