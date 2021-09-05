Полиция попросила жителей Актау сообщать о наркограффити

Фото предоставили в департаменте полиции региона

На сегодняшний день, по данным полиции, стала актуальна проблема с наркорекламой на стенах жилых домов и прочих местах.



В этой связи полиция просит сообщать о данных фактах по горячей линии на WhatsApp по телефону: +7 (777) 289 54 80.



За восемь месяцев этого года полицейские уничтожили свыше 600 различных граффити с рекламой наркотиков.