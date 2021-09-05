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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:22

Просмотров: 458

Полиция попросила жителей Актау сообщать о наркограффити

О рекламе в Актау наркотических средств посредством граффити можно пожаловаться в мессенджере WhatsApp.

Фото предоставили в департаменте полиции региона
На сегодняшний день, по данным полиции, стала актуальна проблема с наркорекламой на стенах жилых домов и прочих местах.

В этой связи полиция просит сообщать о данных фактах по горячей линии на WhatsApp по телефону: +7 (777) 289 54 80.

За восемь месяцев этого года полицейские уничтожили свыше 600 различных граффити с рекламой наркотиков.



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Комментарии ( 2 )

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GuF (Посетители) Сегодня, 21:02
куча людей мне показыват канал в Телеге где эта дрянь продается,причем все показывают один и тот же канал ,не проще канал заблочить чем просто пыль в галаз пускать якобы работают.Оплата дряни переводом на каспи,людей вычислить раз два и нашел,какие то бои с ветряными мельницами устроили. Шляпа полная,херней страдают ей Богу ,как будто на другой планете живут.
 
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KazAzot-738 (Посетители) Сегодня, 19:49
сзади 14 мкр 32 дома на парапете.
фото отправил на ВатсАпп
 
 

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