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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:18

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Пограничный корабль «Нурсултан» отправился в российский порт из Актау

С 7 по 9 сентября в российском городе Астрахань пройдет дружественный визит делегации департамента пограничной службы КНБ РК Мангистауской области. Казахстанцы прибудут в российский порт на пограничном корабле «Нурсултан», который отправился в поход 5 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Ерсин Кайбуллин.

Отплытие корабля. Фото предоставлено Е.Кайбуллиным
Визит проводится в соответствии с планом мероприятий между пограничными ведомствами Республики Казахстан и Российской Федерации. В состав делегации входит первый руководитель департамента пограничной службы КНБ РК Мангистауской области, полковник Алибек Каюпов и офицеры департамента.

Программой визита предусмотрено обсуждение вопросов охраны совместного участка государственной границы, обмен опытом, а также проведение учебных мероприятий.

- Основная цель подобных мероприятий – это, конечно же, координация совместных усилий по обеспечению пограничной безопасности наших государств. Будут обсуждены потенциальные риски и угрозы в пограничном пространстве, а также выработаны оптимальные формы и способы противодействия им. Одним из свидетельств эффективности совместной деятельности являются данные о пополнении численности популяции осетровых в определенных акваториях моря, - прокомментировали в пресс-службе департамента.

Визит в Россию, как отметили в пресс-службе, приурочен к 30-й годовщине Независимости Республики Казахстан.



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