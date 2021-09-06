Пограничный корабль «Нурсултан» отправился в российский порт из Актау

Отплытие корабля. Фото предоставлено Е.Кайбуллиным

Визит проводится в соответствии с планом мероприятий между пограничными ведомствами Республики Казахстан и Российской Федерации. В состав делегации входит первый руководитель департамента пограничной службы КНБ РК Мангистауской области, полковник Алибек Каюпов и офицеры департамента.



Программой визита предусмотрено обсуждение вопросов охраны совместного участка государственной границы, обмен опытом, а также проведение учебных мероприятий.



- Основная цель подобных мероприятий – это, конечно же, координация совместных усилий по обеспечению пограничной безопасности наших государств. Будут обсуждены потенциальные риски и угрозы в пограничном пространстве, а также выработаны оптимальные формы и способы противодействия им. Одним из свидетельств эффективности совместной деятельности являются данные о пополнении численности популяции осетровых в определенных акваториях моря, - прокомментировали в пресс-службе департамента.



Визит в Россию, как отметили в пресс-службе, приурочен к 30-й годовщине Независимости Республики Казахстан.