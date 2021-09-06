Назначен руководитель управления ветеринарии Мангистауской области

Фото пресс-службы акима области

Бердибек Абдирзакович Маркабаев родился в 1967 году в Мангистауской области. Выпускник Алматинского зоотехнического института. Трудовую деятельность начал в 1992 году специалистом бюро приватизации государственного имущества, в последующие годы работал в Мангистауском областном воздушном управлении главным специалистом ветеринарного отдела, заведующим отделом Республиканской ветеринарной лаборатории, начальником отдела ветеринарии Мунайлинской районной территориальной инспекции.



С 2012 года по настоящее время являлся заместителем руководителя Мангистауской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.