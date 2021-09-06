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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 14:06

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Назначен руководитель управления ветеринарии Мангистауской области

Распоряжением акима области Серикбая Трумова на должность руководителя управления ветеринарии Мангистауской области назначен Бердибек Маркабаев. Об этом сообщает пресс-служба акима региона.

Фото пресс-службы акима области
Бердибек Абдирзакович Маркабаев родился в 1967 году в Мангистауской области. Выпускник Алматинского зоотехнического института. Трудовую деятельность начал в 1992 году специалистом бюро приватизации государственного имущества, в последующие годы работал в Мангистауском областном воздушном управлении главным специалистом ветеринарного отдела, заведующим отделом Республиканской ветеринарной лаборатории, начальником отдела ветеринарии Мунайлинской районной территориальной инспекции.

С 2012 года по настоящее время являлся заместителем руководителя Мангистауской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.



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