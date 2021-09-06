Пропавший в Каспийском море катер с туристами нашли в районе острова Тюлений

Фото телеканала «Россия 24»
Судно, на борту которого находились семь человек, включая восьмимесячного ребёнка, нашли недалеко от острова Тюлений. Пассажиры, как сообщает телеканал «Россия 24», в медпомощи не нуждаются.
Катер следовал из Волгограда в Махачкалу, но перестал выходить на связь 3 сентября. Последний раз пропавшие туристы выходили на связь с родными, когда находились в Астраханской области. Родные туристов сообщили о пропаже в МЧС России. Спасатели развернули масштабные поиски, к которым подключили экипажи судов, идущих из Махачкалы и Астрахани. Что стало причиной задержки катера, пока выясняется.
Известно, что туристы отправились в путешествие 23 августа и планировали вернуться домой к 1 сентября, но решили задержаться в пути.
Катер следовал из Волгограда в Махачкалу, но перестал выходить на связь 3 сентября. Последний раз пропавшие туристы выходили на связь с родными, когда находились в Астраханской области. Родные туристов сообщили о пропаже в МЧС России. Спасатели развернули масштабные поиски, к которым подключили экипажи судов, идущих из Махачкалы и Астрахани. Что стало причиной задержки катера, пока выясняется.
Известно, что туристы отправились в путешествие 23 августа и планировали вернуться домой к 1 сентября, но решили задержаться в пути.
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