В Мангистау ещё у 192 человек выявили коронавирус

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За прошедшие сутки в стране зарегистрированы 3583 заболевших с положительными результатами на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе зарегистрировано 192 новых случая COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 6362 человека, из них 225 в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 12 случаев заболевания пневмонией сш признаками коронавирусной инфекции и 15 летальных исхода.
На сегодня в нашем регионе зарегистрировано 21 448 случаев заболевания COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 6362 человека, из них 225 в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 12 случаев заболевания пневмонией сш признаками коронавирусной инфекции и 15 летальных исхода.
На сегодня в нашем регионе зарегистрировано 21 448 случаев заболевания COVID-19.