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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:23

Просмотров: 573

В Мангистау ещё у 192 человек выявили коронавирус

За прошедшие сутки в стране выявлены 3583 заболевших COVID-19, из них 192 в Мангистау. Об этом сообщает coronavirus2020.kz.

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За прошедшие сутки в стране зарегистрированы 3583 заболевших с положительными результатами на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе зарегистрировано 192 новых случая COVID-19.

По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 6362 человека, из них 225 в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 12 случаев заболевания пневмонией сш признаками коронавирусной инфекции и 15 летальных исхода.

На сегодня в нашем регионе зарегистрировано 21 448 случаев заболевания COVID-19.



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Комментарии ( 1 )

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diger (Посетители) Сегодня, 13:28
Что то сомнительно со статистикой в нашем регионе, везде спад, а у нас всё по-прежнему,видимо не хочется с бабосами расставаться... Никто же этих товарщей не контролирует.
 
 

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