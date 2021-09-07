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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:10

Просмотров: 743

Жители Мангистау могут напрямую обратиться к руководителю управления образования области

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов поручил руководителям управлений образования оперативно реагировать на обращения, жалобы и предложения граждан, касающиеся сферы образования. Для того, чтобы Жители Мангистау могли напрямую обращаться к ответственным лицам и своевременно получать обратную связь и информацию о принятых мерах, публикуем номера мобильных телефонов руководителя управления образования региона, а также его заместителей.

Светлана Тулебаева
Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов отметил, что руководители управлений образования должны оперативно реагировать на обращения граждан.

Руководителем управления образования Мангистауской области является Тулебаева Светлана Дюмбаевна. Связаться с ней жители региона смогут по следующим номерам: Call-центр: 8 (7292) 60-75-15 и 8 775 373 61 29. А также руководителю управления образования Мангистауской области можно отправить сообщение в социальных сетях Facebook и Instagram .

Связаться с заместителями можно по следующим контактам:

- Туржанова Айжаксы Жылкыбаевна (Тұржанова Айжақсы Жылқыбайқызы) - 8 70 299 536 39.

- Мамаева Гүлмира Қасымқызы (Мамаева Гульмира Касымовна) - 8 701 677 26 04.



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