Вышло новое постановление главного санврача Мангистау

В постановление главного государственного санитарного врача Мангистауской области от 27 августа 2021 года № 19 «Об ужесточении ограничительных карантинных мер на территории Мангистауской области» внесены изменения. Постановление подписал Газиз Надуев, главный санитарный врач региона.Согласно постановлению, в регионе с 28 августа упрощены карантинные требования для ряда объектов.Лидерам проекта «Ashyq» в регионе разрешено работать до 00:00 в будние и выходные дни.