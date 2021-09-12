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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 07:44

Просмотров: 1917

Директор ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау»: Расторжение договора нарушает нормы законодательства

ТОО «МАЭК-Казатомпром» закрыл лицевые банковские счета ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» за имеющийся долг в размере 3,5 миллиарда тенге. Расторжение договора, как заявила директор энергоснабжающей организации Гульжан Алимбаева, нарушает нормы законодательства.

Директор энергоснабжающей организации Гульжан Алимбаева
Долг перед ТОО «МАЭК-Казатомпром», как говорит Гульжан Алимбаева, образовался из-за неуплаты за электричество со стороны местных исполнительных органов, включая больницы, детские сады. Также в числе должников пограничная служба.

В частности, передающая организация ГКП «Мангистауэнерго» должна ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» порядка одного миллиарда тенге, опреснительный завод «Каспий» задолжал энергоснабжающей организации более 350 миллионов тенге, ГКП «АУЭС» - более 200 миллионов тенге.

- Необходимый рычаг воздействия - это отключение электроэнергии, но, к сожалению, мы этого не можем сделать. Мы подавали в суд, но это очень затяжной процесс. Из-за сложившейся ситуации виновниками остаёмся мы, - отметила Гульжан Алимбаева.


Больше пяти месяцев, по словам Гульжан Алимбаевой, сотрудникам ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» не производят положенные государством налоговые, пенсионные отчисления, а также в фонд социального медицинского страхования. По этой причине работники не могут вакцинироваться. Кроме этого, некоторые из них не могут выйти на пенсию, декретный отпуск. Блокируется и получение кредита.

- Мы несколько раз обращались с письмами в акимат, ТОО «МАЭК-Казатомпром», к президенту страны, в Министерство энергетики, но, к сожалению, нас не слышат. Здесь имеется явный сговор. С начала 2020 года нас различными способами пытаются убрать с рынка. Антимонопольный департамент всё время тянул с утверждением тарифа. Под всяческими предлогами, якобы у нас не хватает некоторых документов, и мы не можем подтвердить свои расходы. В настоящее время судебные разбирательства между нами и антимонопольным департаментом продолжаются. Суд ещё не вынес решение, потому что антимонопольный департамент не может предоставить ответы на наши вопросы, - рассказала директор энергоснабжающей организации.


Как заверила Гульжан Алимбаева, к сотрудникам ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» приходили с угрозами, предлагали какие-то условия.

Публикации в СМИ о расторжении договора между ТОО «МАЭК-Казатомпром» и ТОО «AllianceEnrgoSnab-Актау», по словам директора энергоснабжающей организации, нарушает нормы законодательства, в первую очередь, правила оптового и розничного рынка электроэнергии, во-вторых, закон об электроэнергетике, то есть, пока потребитель не отказался от услуг ТОО «AllianceEnrgoSnab-Актау», он имеет право имеет право выбирать услугодателя.

- У нас есть объём. Ни производящая, ни передающая организации не могут нам этого запретить. Сейчас мы продолжаем работать. Мы написали повторные письма на имя президента и во всевозможные инстанции. На недавнем совещании, когда Нурлан Ногаев занимал ещё должность министра энергетики, он поручал разобраться с этим. К счастью, он теперь наш аким области. Мы рассчитываем на государство и на справедливость, чтобы всё решалось на законном уровне, - с надеждой сказала директор энергоснабжающей организации.


Как отметила Гульжан Алимбаева, 27 августа в акимате проходило протокольное совещание. Туда были приглашены заместитель акима города, представители из антимонопольного комитета, ТОО «Маңғыстау Жарық» и ТОО «МАЭК-Казатомпром». Ни оповещения, ни уведомления о проведении совещания в ТОО «AllianceEnrgoSnab-Актау» не поступало.

- В 2021 году три месяца, а именно, в январе, феврале и марте ТОО «МАЭК-Казатомпром» пользовался нашими услугами. Предприятие пообещало заплатить около 90 миллионов тенге, но выплат так и не последовало. Мы подали в суд. В суде же они сказали, что мы не исполняли договорных обязательств. У нас же, в свою очередь, есть подтверждающие документы и счета, которые выставлялись абонентам. Надеюсь, что акимат услышит «крик души» наших сотрудников, - завершила Гульжан Алимбаева.



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Комментарии ( 7 )

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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 11:30
да лучше бы вас закрыли!
 
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  • tolk
 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:11
Цитата: "Сейчас мы продолжаем работать".
А в чем она заключается ваша работа?
Сейчас мы уже будем платить "Жарыку", а потом суд признает не законным разрыв договора с "Альянсом" и что дальше?
Лучше бы вас обоих убрали.
Но тут похоже победит тот у кого "крыша" надежнее.
 
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  • tolk
  • babushka
 Знакомый (Посетители) Сегодня, 10:54
Маэк работает, создает продукцию и передает её вам для продажи.. Если вы не можете её продать нормально и получить за неё деньги, то зачем вы вообще нужны!!!!!!
 
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  • Ну Ну
  • Ingul
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 zhanino (Посетители) Сегодня, 10:00
А начисление ОДН на огромные цифры тоже нарушение, это уже воровство у населения, которые и так платят по своему счетчику и плюс непонятно за что, может сделаете перерасчёт и вернёте обратно деньги за Одн
 
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  • Kain-Livesy
 diger (Посетители) Сегодня, 08:51
Создалось стойкое впечатление, что работают только работяги в этих организациях, а весь управленческий аппарат, это не компетентные специалисты с дипломами, одного нашего, всем "известного" местного Вуза.
 
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 Кинст (Посетители) Сегодня, 08:43
Прокладка обиделась...
 
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 Beluy (Посетители) Сегодня, 08:27
Не нравится, когда без Вашего участия принимают решения?
Понимаю.
Только надо было Вам раньше это понимать и быть ближе к населению.
Сейчас приходящая компания тоже доверия не вызывает, но Вам пендаль однозначно радует
 
 

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