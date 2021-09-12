Мошенники в Cети пытались обмануть жительницу Актау

Жительница Актау Сауле разместила объявление о продаже картины на сайте OLX и даже не подозревала, что ей напишут мошенники.Вечером 11 сентября в мессенджере WhatsApp ей написал неизвестный, который поинтересовался наличием картины и возможностью забрать её через курьера.Сауле согласилась. Её попросили оставить свои данные (ФИО) и адрес.На вопрос о месте нахождения покупателя женщине ответили, что они находятся в городе Арыс Туркестанской области.Женщина написала им, что свяжется с ними завтра, и решила посоветоваться со своими родными.Зять Сауле сразу же разглядел в этом подвох.12 сентября женщине прислали ссылку для получения средств. Покупатель указал, что все оплатил. Сообщил, что при переходе на сайт появится кнопка для получения оплаты. Необходимо всего лишь указать реквизиты карты.На официальном сайте OLX сообщается, что злоумышленников можно распознать по ложной услуге доставки OLX или курьеров. Они будут предлагать выкупить товар и использовать данную услугу.Мошенники могут создавать ложные сайты-двойники, похожие на оригинальный, где просят ввести данные карты для получения оплаты за товар, иногда даже говорят отключить лимит с карты. Необходимо обязательно обращать внимание на название ссылок.