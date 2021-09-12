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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:25

Просмотров: 4027

Мошенники в Cети пытались обмануть жительницу Актау

Местная жительница чуть не стала жертвой обмана на сайте объявлений.

Фото из доступных источников
Жительница Актау Сауле разместила объявление о продаже картины на сайте OLX и даже не подозревала, что ей напишут мошенники.

Вечером 11 сентября в мессенджере WhatsApp ей написал неизвестный, который поинтересовался наличием картины и возможностью забрать её через курьера.

Мошенники в Cети пытались обмануть жительницу Актау


Сауле согласилась. Её попросили оставить свои данные (ФИО) и адрес.

На вопрос о месте нахождения покупателя женщине ответили, что они находятся в городе Арыс Туркестанской области.

Мошенники в Cети пытались обмануть жительницу Актау


Женщина написала им, что свяжется с ними завтра, и решила посоветоваться со своими родными.

Зять Сауле сразу же разглядел в этом подвох.

12 сентября женщине прислали ссылку для получения средств. Покупатель указал, что все оплатил. Сообщил, что при переходе на сайт появится кнопка для получения оплаты. Необходимо всего лишь указать реквизиты карты.

Мошенники в Cети пытались обмануть жительницу Актау


На официальном сайте OLX сообщается, что злоумышленников можно распознать по ложной услуге доставки OLX или курьеров. Они будут предлагать выкупить товар и использовать данную услугу.

Мошенники могут создавать ложные сайты-двойники, похожие на оригинальный, где просят ввести данные карты для получения оплаты за товар, иногда даже говорят отключить лимит с карты. Необходимо обязательно обращать внимание на название ссылок.



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Комментарии ( 2 )

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Карусель (Посетители) Сегодня, 17:46
Этот развод стар,как наш мир,неужели вы думали,что Америку сейчас открыли???Мы с друзьями уже и сами издеваемся,над мошенниками.Они всегда пишут одно и то же,забрать курьером и т.д.,не надо сразу пугаться,номера телефонов у них левые.Просто,когда они начинают писать,включите сарказм свой и поднимите себе настроение,мы например предлагали им лично встретиться,предлагали,чтобы они сразу расплатились биткойнами и т.д.,некоторые понимали,что их раскусили и сразу кидали нас в чёрный список,некоторые поддерживали беседу на уровне сарказма.
 
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Вован (Посетители) Сегодня, 16:23
вот еще тел.+77079529964,+77470462440.Звонят по объявлению на OLX. Будьте бдительны.Типа через курьера от Казпочты.
 
 

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