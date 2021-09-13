Спасатели вытащили лошадь из колодца вблизи Актау

Информация о том, что лошадь упала в колодец, поступила на пульт дежурного службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ в 12:15 сегодня, 13 сентября.- Поступило сообщение о том, что в колодец у канала возле ТЭЦ-3 на участке ТОО «МАЭК-Казатомпром» лошадь упала в колодец. Сотрудники негосударственной противопожарной службы «МАЭК-Казатомпром» совместно с сотрудниками службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ вытащили лошадь из колодца с помощью спасательного каната, - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям региона.