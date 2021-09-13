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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 17:35

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Государство поддерживает строительство ветровых электростанций в Мангистауской области

Руководитель немецко-шведской группы компаний Svevind Group рассказал главе государства о перспективах реализации инвестиционных проектов в сфере «зеленой» энергетики. Об этом сообщает сайт Akorda.

Вольфганг Кропп. Фото с сайта Akorda.kz
В частности, как сообщает Akorda, в Мангистауской области планируется осуществить проект по строительству ветровых и солнечных электростанций с последующим направлением ресурсов на производство «зеленого» водорода. Рассматривается возможность локализации производства ветрогенераторов и солнечных панелей.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул приоритетное значение использования возобновляемых источников энергии и снижения углеродной зависимости в экономике страны. По его мнению, отдельное внимание следует уделить водородной энергетике.

- Положительно оценив предлагаемые компанией инвестиционные предложения, Президент заверил Вольфганга Кроппа о поддержке проекта со стороны государства, - сообщает Akorda.



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