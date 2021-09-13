Тайну кораблекрушения в местности Тулкили рассказал археолог Андрей Астафьев

В районе 43-го километра археолог нашел корабельный якорь, а также детали крепежа деревянных конструкций. Это и многочисленные следы повреждений прибрежных камней, по словам Андрея Астафьева, указывало на то, что в районе «Чертово пальца» потерпело крушение парусное судно.- Нам удалось высказать предположения, что кораблекрушение могло произойти между серединой XVIII и началом XIX веков. На видеозаписи, снятой с «дрона», было хорошо видно, где именно затонуло судно, ударившись о подводные камни. На этом месте волны прибоя очень долго его раскачивали из стороны в сторону. Обломки корпуса судна разбросало вдоль полосы прибоя, - рассказал Андрей Астафьев.Исследования Андрей Астафьев проводил вместе со своим сыном Артемом и его другом Асаганом.- Деревянное судно длинной 17-18 метров при расчетной ширине корпуса 4,5 метра. Благодаря книге П.Богославского «О купеческом судоходстве в России. Речном и прибрежном», изданной в 1859 году, мне удалось сопоставить разбившееся у «Чертова пальца» судно с Мангышлакской кусовой лодкой. Эти суда использовались как для морского рыбного промысла, так и для перевозки грузов на Мангышлакскую пристань, почему и назывались мангышлакскими, - говорит Андрей Астафьев.По словам Андрея Астафьева, так как первый русский рыбацкий поселок на Мангышлаке - станица Николаевская - был основан на Тюбкараганской косе только в 1849 году, следовательно, лодка была не местной, а явно астраханской.- Сегодня очень сложно предположить, чем она промышляла у Мангышлакского берега: рыболовством или торговлей. Можно только сказать без сомнения, судно было разграблено, а экипаж, вероятнее всего, был продан в рабство, - сказал Андрей Астафьев.