В Мангистау снизилось число заразившихся коронавирусом

Иллюстративное фото
За прошедшие сутки в стране зарегистрирован 2801 заболевший с положительными результатами на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе зарегистрировано 86 новых случаев COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 4386 человек, из них 185 в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 24 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 10 летальных исходов.
На сегодня в нашем регионе зарегистрировано 22 514 случаев заболевания COVID-19.
Мангистауская область до сих пор находится в «красной» зоне по эпидемиологической ситуации в регионе.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 4386 человек, из них 185 в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 24 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 10 летальных исходов.
На сегодня в нашем регионе зарегистрировано 22 514 случаев заболевания COVID-19.
Мангистауская область до сих пор находится в «красной» зоне по эпидемиологической ситуации в регионе.
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