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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:25

Просмотров: 2498

Россия с 21 сентября увеличивает число авиарейсов в Актау

Регулярные рейсы будут осуществляться по следующим маршрутам: Москва – Актау, Махачкала – Актау и Грозный – Актау. Об этом сообщает zakon.kz.

Иллюстративное фото
С 21 сентября Россия увеличивает число авиарейсов с Казахстаном. Об этом решении рассказали журналисту zakon.kz в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса на территории России.

Увеличено количество регулярных рейсов по маршрутам:

- Москва – Нур-Султан с трёх до семи рейсов в неделю;

- Москва – Алматы с двух до семи рейсов в неделю;

- Москва – Караганда, Москва – Шымкент, Москва – Актау, Москва – Костанай, Санкт-Петербург – Нур-Султан, Махачкала – Актау, Грозный – Актау, Калининград – Алматы, Калининград – Нур-Султан, Новосибирск – Нур-Султан, Омск – Нур-Султан, Омск – Павлодар, Омск – Петропавловск с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте.



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Комментарии ( 5 )

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  • arelav_74
 babe (Посетители) Сегодня, 12:39
Теперь страшна только цена и возможность приобретения.
 
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Good Citizen (Посетители) Сегодня, 11:46
сколько интересно будет стоить билет актау-москва-актау
 
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  • Coffee
 Знакомый (Посетители) Сегодня, 11:38
где рейс на Краснодар?
 
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  • Tankushka
  • tolk
 tim77712 (Посетители) Сегодня, 10:49
Да вот только на сайте авеокомпаний России и Казахстана нет объявлений и поиск без результатен((( Наверно потому что рейс Актау - Москва запускали множество раз но так и не запустили скорей всего потому что рейс один раз в неделю подразумевает полёт одной только авиакомпанией и каждая страна хочет чтоб она была с её стороны)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • #aktau#
  • Empro
  • arelav_74
 bekenova (Посетители) Сегодня, 10:30
Поздравляю нас!!!
 
 

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