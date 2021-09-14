Россия с 21 сентября увеличивает число авиарейсов в Актау

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С 21 сентября Россия увеличивает число авиарейсов с Казахстаном. Об этом решении рассказали журналисту zakon.kz в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса на территории России.
Увеличено количество регулярных рейсов по маршрутам:
- Москва – Нур-Султан с трёх до семи рейсов в неделю;
- Москва – Алматы с двух до семи рейсов в неделю;
- Москва – Караганда, Москва – Шымкент, Москва – Актау, Москва – Костанай, Санкт-Петербург – Нур-Султан, Махачкала – Актау, Грозный – Актау, Калининград – Алматы, Калининград – Нур-Султан, Новосибирск – Нур-Султан, Омск – Нур-Султан, Омск – Павлодар, Омск – Петропавловск с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте.
Увеличено количество регулярных рейсов по маршрутам:
- Москва – Нур-Султан с трёх до семи рейсов в неделю;
- Москва – Алматы с двух до семи рейсов в неделю;
- Москва – Караганда, Москва – Шымкент, Москва – Актау, Москва – Костанай, Санкт-Петербург – Нур-Султан, Махачкала – Актау, Грозный – Актау, Калининград – Алматы, Калининград – Нур-Султан, Новосибирск – Нур-Султан, Омск – Нур-Султан, Омск – Павлодар, Омск – Петропавловск с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте.