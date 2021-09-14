«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 14 Сентября
+24...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.99 KZT
  • €1 = 502.2 KZT
  • 1 RUB = 5.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:52

Просмотров: 10

Фермеры Мангистау: В регионе погибло не менее четырёх-пяти тысяч животных

Фермеры опровергли официальную версию властей о том, что в Мангистауской области погибло около одной тысячи голов скота, сообщает КазТАГ.

Фото из архива Lada.kz
КазТАГ сообщает, со ссылкой на «Первый канал «Евразия», о том, что фермеры опровергли официальную версию властей о количестве погибших животных.

По словам фермеров, официальные данные сильно разнятся с реальными. Власти региона заявили об одной тысячи погибших голов скота.

- Это неправдивая информация. Здесь погибло не менее четырёх-пяти тысяч животных, —сказал животновод Сагат Косов.

Как отмечается, «выделенные государством почти 2 миллиарда тенге в помощь фермерам Мангистауской области проблему не решили».

- Больше половины денег уже освоено. Но ситуация остаётся тяжёлой. Посреди пустыни лежат туши. Нет ни воды, ни травы, - говорится в сообщении.

Фермер Нурболат Темирбаев поделился, что из-за нехватки корма у него погибло 27 лошадей – «на пастбищах под палящим солнцем сгорела трава, а отруби непрерывно растут в цене».

- Костанайские отруби 20 кг мы покупаем по 2,4 тысячи тенге, тогда как в Узбекистане они продаются по 1,5 тысячи. Год назад было значительно дешевле. У нас и так дефицит, мы хотим, чтобы корма не продавались за рубеж, - сказал Темирбаев.

Животновод Догдырбай Кожаев рассказал, что на полученные деньги купил 150 мешков корма.

- Ежедневно кормлю скот двумя мешками. Что получится к концу месяца? Приходится кормить арбузами и дынями. Они тоже стоят денег, - посетовал Кожаев.

Кроме того, отмечается, что «измученные голодом животные не могут добраться до водопоя» и им приходится пить канализационную воду в окрестностях села.

- В этом году много людей уехали из аула вместе со скотом. В основном, переселяются в Актюбинскую область. Некоторые перегоняют только скот, чтобы он там пасся. За это они платят другим фермерам, - сказал Косов.

Сейчас крестьян беспокоит предстоящая зима.

- Продать скот они не могут, потому что он исхудал. Но и прокормить поголовье в этом году – тоже тяжёлая задача. Фермеры просят объявить в регионе режим ЧС, - сказано в сообщении.

Охватившая Мангистаускую область засуха стала причиной массовой гибели скота. Средства массовой информации (СМИ), выигравшие тендер областного акимата, разместили материалы про то, как местные власти борются с засухой.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика