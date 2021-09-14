Фермеры Мангистау: В регионе погибло не менее четырёх-пяти тысяч животных

Фото из архива Lada.kz
КазТАГ сообщает, со ссылкой на «Первый канал «Евразия», о том, что фермеры опровергли официальную версию властей о количестве погибших животных.
По словам фермеров, официальные данные сильно разнятся с реальными. Власти региона заявили об одной тысячи погибших голов скота.
- Это неправдивая информация. Здесь погибло не менее четырёх-пяти тысяч животных, —сказал животновод Сагат Косов.
Как отмечается, «выделенные государством почти 2 миллиарда тенге в помощь фермерам Мангистауской области проблему не решили».
- Больше половины денег уже освоено. Но ситуация остаётся тяжёлой. Посреди пустыни лежат туши. Нет ни воды, ни травы, - говорится в сообщении.
Фермер Нурболат Темирбаев поделился, что из-за нехватки корма у него погибло 27 лошадей – «на пастбищах под палящим солнцем сгорела трава, а отруби непрерывно растут в цене».
- Костанайские отруби 20 кг мы покупаем по 2,4 тысячи тенге, тогда как в Узбекистане они продаются по 1,5 тысячи. Год назад было значительно дешевле. У нас и так дефицит, мы хотим, чтобы корма не продавались за рубеж, - сказал Темирбаев.
Животновод Догдырбай Кожаев рассказал, что на полученные деньги купил 150 мешков корма.
- Ежедневно кормлю скот двумя мешками. Что получится к концу месяца? Приходится кормить арбузами и дынями. Они тоже стоят денег, - посетовал Кожаев.
Кроме того, отмечается, что «измученные голодом животные не могут добраться до водопоя» и им приходится пить канализационную воду в окрестностях села.
- В этом году много людей уехали из аула вместе со скотом. В основном, переселяются в Актюбинскую область. Некоторые перегоняют только скот, чтобы он там пасся. За это они платят другим фермерам, - сказал Косов.
Сейчас крестьян беспокоит предстоящая зима.
- Продать скот они не могут, потому что он исхудал. Но и прокормить поголовье в этом году – тоже тяжёлая задача. Фермеры просят объявить в регионе режим ЧС, - сказано в сообщении.
Охватившая Мангистаускую область засуха стала причиной массовой гибели скота. Средства массовой информации (СМИ), выигравшие тендер областного акимата, разместили материалы про то, как местные власти борются с засухой.
По словам фермеров, официальные данные сильно разнятся с реальными. Власти региона заявили об одной тысячи погибших голов скота.
- Это неправдивая информация. Здесь погибло не менее четырёх-пяти тысяч животных, —сказал животновод Сагат Косов.
Как отмечается, «выделенные государством почти 2 миллиарда тенге в помощь фермерам Мангистауской области проблему не решили».
- Больше половины денег уже освоено. Но ситуация остаётся тяжёлой. Посреди пустыни лежат туши. Нет ни воды, ни травы, - говорится в сообщении.
Фермер Нурболат Темирбаев поделился, что из-за нехватки корма у него погибло 27 лошадей – «на пастбищах под палящим солнцем сгорела трава, а отруби непрерывно растут в цене».
- Костанайские отруби 20 кг мы покупаем по 2,4 тысячи тенге, тогда как в Узбекистане они продаются по 1,5 тысячи. Год назад было значительно дешевле. У нас и так дефицит, мы хотим, чтобы корма не продавались за рубеж, - сказал Темирбаев.
Животновод Догдырбай Кожаев рассказал, что на полученные деньги купил 150 мешков корма.
- Ежедневно кормлю скот двумя мешками. Что получится к концу месяца? Приходится кормить арбузами и дынями. Они тоже стоят денег, - посетовал Кожаев.
Кроме того, отмечается, что «измученные голодом животные не могут добраться до водопоя» и им приходится пить канализационную воду в окрестностях села.
- В этом году много людей уехали из аула вместе со скотом. В основном, переселяются в Актюбинскую область. Некоторые перегоняют только скот, чтобы он там пасся. За это они платят другим фермерам, - сказал Косов.
Сейчас крестьян беспокоит предстоящая зима.
- Продать скот они не могут, потому что он исхудал. Но и прокормить поголовье в этом году – тоже тяжёлая задача. Фермеры просят объявить в регионе режим ЧС, - сказано в сообщении.
Охватившая Мангистаускую область засуха стала причиной массовой гибели скота. Средства массовой информации (СМИ), выигравшие тендер областного акимата, разместили материалы про то, как местные власти борются с засухой.
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