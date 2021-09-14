Перевозчик планирует купить 10 новых автобусов для пригородного маршрута

Фото пресс-службы ведомства

До конца 2021 года перевозчик маршрута №105 «Актау-Баскудук-Мангистау» за счёт собственных средств приобретёт 10 новых современных автобусов марки DAEWOO BC211.



Пассажирские перевозки в области осуществляются около 200 автобусами по 35 регулярным маршрутам. В акимате отметили, что на сегодняшний день в регионе изношены более 40 процентов общественного транспорта.



- В прошлом году автопарк Актау был обновлен 18 новыми автобусами. В этом году по инициативе пассажирского перевозчика в Актау было приобретено 30 новых автомобилей марки Ankai 2019 года выпуска. Таким образом, автобусный парк областного центра обновлен на 70 процентов, - сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.