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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:35

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Перевозчик планирует купить 10 новых автобусов для пригородного маршрута

Пассажирские автобусы, выполняющие рейсы по маршруту из Актау в Мунайлинский район, будут обновлены за счёт перевозчика, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
До конца 2021 года перевозчик маршрута №105 «Актау-Баскудук-Мангистау» за счёт собственных средств приобретёт 10 новых современных автобусов марки DAEWOO BC211.

Пассажирские перевозки в области осуществляются около 200 автобусами по 35 регулярным маршрутам. В акимате отметили, что на сегодняшний день в регионе изношены более 40 процентов общественного транспорта.

- В прошлом году автопарк Актау был обновлен 18 новыми автобусами. В этом году по инициативе пассажирского перевозчика в Актау было приобретено 30 новых автомобилей марки Ankai 2019 года выпуска. Таким образом, автобусный парк областного центра обновлен на 70 процентов, - сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.



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