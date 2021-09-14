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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:39

Просмотров: 3091

Юрий Дудь побывал в Актау ради нового интервью

Известный журналист и блогер, автор YouTube-шоу «вДудь» Юрий Дудь посетил Актау для съёмки программы.

Фото очевидцев
По нашим данным, Юрий Дудь приезжал в Актау снимать передачу про строительство города Шевченко в период СССР.

Юрий Дудь побывал в Актау ради нового интервью


Юрий Дудь побывал в Актау ради нового интервью


Юрий Дудь — в прошлом спортивный журналист телеканалов «НТВ-Плюс», «Матч ТВ», экс-главный редактор. Собственное шоу на YouTube запустил в феврале 2017 года. В 2019 году переключился с интервью на выпуск документальных фильмов, посвящённых Колыме, теракту в Беслане и эпидемии ВИЧ в России. По состоянию на январь 2021 года канал «вДудь» имеет более 8,6 миллиона подписчиков и более 1,2 миллиарда просмотров.



В почти двухчасовой интервью об Актау три фрагмента
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Комментарии ( 2 )

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Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 19:05
Молодец Юрий Дудь независимый журналист, он же мировой блогер благодаря не только YouTube но и рекламе он заработал около 90:миллионов рублей всегда выбирает для себя такие места для очередных контентов, которые потом интересно смотреть. Всегда только рады новым влогам от Юры.
 
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  • Papirosso
 GOAT (Посетители) Сегодня, 17:55
Юрий Дудь приезжал в Актау снимать передачу про строительство города Шевченко в период СССР.

Этак лет на 50 опоздал! lol
 
 

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