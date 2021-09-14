Юрий Дудь побывал в Актау ради нового интервью



В почти двухчасовой интервью об Актау три фрагмента

По нашим данным, Юрий Дудь приезжал в Актау снимать передачу про строительство города Шевченко в период СССР.Юрий Дудь — в прошлом спортивный журналист телеканалов «НТВ-Плюс», «Матч ТВ», экс-главный редактор. Собственное шоу на YouTube запустил в феврале 2017 года. В 2019 году переключился с интервью на выпуск документальных фильмов, посвящённых Колыме, теракту в Беслане и эпидемии ВИЧ в России. По состоянию на январь 2021 года канал «вДудь» имеет более 8,6 миллиона подписчиков и более 1,2 миллиарда просмотров.