Тарифы на электроэнергию пока останутся без изменений для жителей Актау и Мунайлинского района

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В департаменте комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области заверили, что тарифы на электроэнергию останутся без изменений для жителей Актау и Мунайлинского района.
- Действительно, с 1 сентября 2021 года согласно совместно принятому решению в акимате Мангистауской области в связи с расторжением договора энергопроизводящей организации ТОО «МАЭК-Казатомпром» с ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» функции энергоснабжения временно передали ТОО «Маңғыстау Жарық». В этой связи тарифы на электроэнергию в ближайшее время повышать не предусматривается. Также необходимо отметить, что изменения тарифа на услуги энергоснабжающей организации могут быть после подачи и рассмотрения заявки. Исходя из вышеизложенного, тарифы на электроэнергию остаются без изменений, - сообщили в антимонопольном департаменте.
Напомним, в ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» прогнозируют повышение цены за электроэнергию.
Напомним, «МАЭК-Казатомпром» расторг договор с ТОО «AllianceEnrgoSnab-Актау».
В ТОО «Маңғыстау Жарық» рассказали про тариф за электроэнергию для населения и алгоритм оплаты.
- Действительно, с 1 сентября 2021 года согласно совместно принятому решению в акимате Мангистауской области в связи с расторжением договора энергопроизводящей организации ТОО «МАЭК-Казатомпром» с ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» функции энергоснабжения временно передали ТОО «Маңғыстау Жарық». В этой связи тарифы на электроэнергию в ближайшее время повышать не предусматривается. Также необходимо отметить, что изменения тарифа на услуги энергоснабжающей организации могут быть после подачи и рассмотрения заявки. Исходя из вышеизложенного, тарифы на электроэнергию остаются без изменений, - сообщили в антимонопольном департаменте.
Напомним, в ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» прогнозируют повышение цены за электроэнергию.
Напомним, «МАЭК-Казатомпром» расторг договор с ТОО «AllianceEnrgoSnab-Актау».
В ТОО «Маңғыстау Жарық» рассказали про тариф за электроэнергию для населения и алгоритм оплаты.