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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:49

Просмотров: 684

Тарифы на электроэнергию пока останутся без изменений для жителей Актау и Мунайлинского района

Об этом сообщили в департаменте комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области.

Иллюстративное фото
В департаменте комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области заверили, что тарифы на электроэнергию останутся без изменений для жителей Актау и Мунайлинского района.

- Действительно, с 1 сентября 2021 года согласно совместно принятому решению в акимате Мангистауской области в связи с расторжением договора энергопроизводящей организации ТОО «МАЭК-Казатомпром» с ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» функции энергоснабжения временно передали ТОО «Маңғыстау Жарық». В этой связи тарифы на электроэнергию в ближайшее время повышать не предусматривается. Также необходимо отметить, что изменения тарифа на услуги энергоснабжающей организации могут быть после подачи и рассмотрения заявки. Исходя из вышеизложенного, тарифы на электроэнергию остаются без изменений, - сообщили в антимонопольном департаменте.

Напомним, в ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» прогнозируют повышение цены за электроэнергию.

Напомним, «МАЭК-Казатомпром» расторг договор с ТОО «AllianceEnrgoSnab-Актау».

В ТОО «Маңғыстау Жарық» рассказали про тариф за электроэнергию для населения и алгоритм оплаты.



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Комментарии ( 2 )

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Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 18:56
Да передайте же опять оплату за электроэнергию или МАЭКу или АУЭС так как ним всё таки доверие было больше, да и перерасчёт они делали если превышали тарифы, а не как та аферистка и мошенница Гульжан из своей шарашкиной конторы РОГА И КАПЫТА-альянсэнергоснаб которая умыкнула наглым образом 3,5 миллиарда тенге и хватает ей наглости плакаться, что её несчастную обидели...
 
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  • Имярек
  • Papirosso
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:12
...функции энергоснабжения временно передали ТОО «Маңғыстау Жарық».
Какое энергоснабжение? Что они делают кроме сбора денег?
Это 5-е колесо, как и прежнее никаким энергоснабжением не занимается.
Назовите телефон по которому им звонить в случае отключения электроэнергии.
Это просто дополнительные расходы, на эту контору, ведущие к увеличению тарифов.
 
 

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