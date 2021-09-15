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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:04

Просмотров: 369

Гульмира Калмуратова: Количество заболевших коронавирусом в Мангистау снизилось в три раза

Эпидемиологическая ситуация по региону стабилизируется, сообщила в ходе брифинга в Центре общественных коммуникаций заместитель акима Мангистауской области Гульмира Калмуратова.

Фото из доступных источников
По словам Гульмиры Калмуратовой, в настоящее время количество заболевших коронавирусом по области снизилось в три раза по сравнению с предыдущим месяцем. Необходимые виды вакцин в регионе полностью доступны для населения.

- Количество больных в стационарах в августе составило более 1000 человек. На сегодняшний день их количество снизилось до 313 человек, то есть в три раза. Для граждан доступны вакцины: «CoronaVac», «Vero Cell» и «Спутник V». Вакцинация среди населения идёт активно, - сказала Гульмира Калмуратова.


Также на брифинге речь шла о мобильном приложении «Ashyq». По области им пользуются 2808 объектов бизнеса.

На 30 жителей, нарушивших карантинные требования, наложены штрафы на сумму 1,3 миллиона тенге.

Напомним, за прошедшие сутки в Мангистауской области COVID-19 официально зарегистрировали у 70 человек.



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Комментарии ( 2 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 19:54
Все зависит от плана
 
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Андpей (Посетители) Сегодня, 19:44
Да тут не то что с прошлым месяцем, спад с прошлой неделей. И при том во всем казахстане увеличение больных.
 
 

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