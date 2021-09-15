Гульмира Калмуратова: Количество заболевших коронавирусом в Мангистау снизилось в три раза

- Количество больных в стационарах в августе составило более 1000 человек. На сегодняшний день их количество снизилось до 313 человек, то есть в три раза. Для граждан доступны вакцины: «CoronaVac», «Vero Cell» и «Спутник V». Вакцинация среди населения идёт активно, - сказала Гульмира Калмуратова.

По словам Гульмиры Калмуратовой, в настоящее время количество заболевших коронавирусом по области снизилось в три раза по сравнению с предыдущим месяцем. Необходимые виды вакцин в регионе полностью доступны для населения.Также на брифинге речь шла о мобильном приложении «Ashyq». По области им пользуются 2808 объектов бизнеса.На 30 жителей, нарушивших карантинные требования, наложены штрафы на сумму 1,3 миллиона тенге.Напомним, за прошедшие сутки в Мангистауской области COVID-19 официально зарегистрировали у 70 человек.