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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:47

Просмотров: 142

Дрифтера привклекла к ответственности полиция в Жанаозене

На нарушителя составили три административных протокола, сообщает управление полиции Жанаозена.

Кадр видео
По данным полиции, молодой человек на автомобиле BMW грубо нарушал правила дорожного движения. При этом он выкладывал видео своих «лихачеств» в социальные сети.

Сотрудники управления полиции установили личность водителя. Им оказался 20-летний местный житель.

Стражи порядка составили на него три административных протокола: по части 3 статьи 593 КоАП РК (Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности, совершённое повторно в течение года после наложения административного взыскания), по части 1 статьи 595 КоАП РК РК (Невыполнение подачи сигнала перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки) и по части 1 статьи 606 КоАП РК (Создание аварийной обстановки).

В общем, водителю предстоит выплатить штраф в размере 25 месячных расчетных показателей, то есть 72 925 тенге.

П



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