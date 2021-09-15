Дрифтера привклекла к ответственности полиция в Жанаозене

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По данным полиции, молодой человек на автомобиле BMW грубо нарушал правила дорожного движения. При этом он выкладывал видео своих «лихачеств» в социальные сети.



Сотрудники управления полиции установили личность водителя. Им оказался 20-летний местный житель.



Стражи порядка составили на него три административных протокола: по части 3 статьи 593 КоАП РК (Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности, совершённое повторно в течение года после наложения административного взыскания), по части 1 статьи 595 КоАП РК РК (Невыполнение подачи сигнала перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки) и по части 1 статьи 606 КоАП РК (Создание аварийной обстановки).



В общем, водителю предстоит выплатить штраф в размере 25 месячных расчетных показателей, то есть 72 925 тенге.



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