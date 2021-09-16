COVID-19 выявили у 57 человек в Мангистау

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За прошедшие сутки в стране зарегистрированы 3343 заболевших с положительными результатами на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе зарегистрировано 57 новых случаев COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 4548 человек, из них 235 в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксирован 241 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и шесть летальных исхода.
На сегодня в нашем регионе зарегистрирован 22 641 случай заболевания COVID-19.
Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Алматы, там зафиксировано 704 заражения. На втором месте Карагандинская область - 463 заболевших с положительными ПЦР на коронавирусную инфекцию, замыкает тройку Нур-Султан. Там коронавирус подтвердился у 339 человек.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 4548 человек, из них 235 в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксирован 241 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и шесть летальных исхода.
На сегодня в нашем регионе зарегистрирован 22 641 случай заболевания COVID-19.
Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Алматы, там зафиксировано 704 заражения. На втором месте Карагандинская область - 463 заболевших с положительными ПЦР на коронавирусную инфекцию, замыкает тройку Нур-Султан. Там коронавирус подтвердился у 339 человек.
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