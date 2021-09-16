Макеты детей появились на пешеходных переходах Жанаозена

Ростовые макеты школьников установили на нерегулируемых пешеходных переходах вблизи школ и детских садов.По данным управления полиции, макеты были установлены в целях повышения бдительности и внимательности водителей на дорогах.- Эти знаки привлекают внимание водителей, движущихся с максимальной скоростью. Надеемся, что данная акция снизит количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей, - отметили в полиции Жанаозена.