Сколько стоят апартаменты с видом на море и еще восемь самых дорогих квартир в Актау

Фото из архива
Актау входит в пятерку городов Казахстана с самыми высокими ценами на квартиры. Наиболее дорогие продающиеся апартаменты здесь стоят до 310 миллионов тенге. С объявлениями об их продаже, стоимостью и интерьером мы ознакомились на сайте по продаже недвижимости «Крыша». В данной статье мы выборочно покажем самые дорогие квартиры из объявлений с фотографиями от хозяев и специалистов по продаже недвижимости. Данные были собраны 15 сентября 2021 года.
5-комнатная квартира за 310 миллионов тенге
Самая дорогая, продающаяся на данный момент квартира в Актау, находится не так близко к Каспийскому морю, чтобы его было видно из окон, поэтому морских видов из окна в объявлении нет. Тем временем, площадь двухуровневого пентхауса с выходом на крышу составляет 482,1 квадратных метра. Не так давно в нем был сделан ремонт. В квартире изолированные комнаты, просторная гостиная, кухня-студия и другие удобства.
8-комнатная квартира за 160 миллионов тенге
А из окна этой квартиры уже можно увидеть краешек моря, спрятанного за другими многоэтажными домами. Пентхаус занимает последние этажи одного из жилых комплексов в центре Актау. Его площадь составляет 385 квадратных метров. Продаются апартаменты со всей мебелью.
3-комнатная квартира за 153 миллиона тенге
С объявлением о продаже данной квартиры мы подобрались совсем близко к морю. Вид из окна - одна из основных фишек данного жилья. Квартира при этом относительно небольшая – 119 квадратных метров. Продается частично меблированной и со всей бытовой техникой. Уже готова к заезду новых хозяев.
5-комнатная квартира за 145 миллионов тенге
Авторы объявления о продаже данной квартиры обещают вид на Каспийское море, но фотографий не прикладывают. Площадь апартаментов при этом составляет 210 квадратных метров. Ремонт выполнен по авторскому дизайн-проекту. Помимо жилых комнат, есть большая гардеробная, два санузла, кладовая и так далее.
5-комнатная квартира за 135 миллионов тенге
Жилой комплекс с данной квартирой также располагается на берегу моря, но фотографий с видом из окна в объявлении о ее продажи нет. Вместе с тем квартира новая, со свежим ремонтом. Ее площадь составляет 196 квадратных метров. В спальнях имеются гардеробные, в хозяйской спальной комнате также есть отдельный санузел. Большая часть мебели остается новым хозяевам.
6-комнатная квартира за 115 миллионов тенге
Из окна этой квартиры мы можем наблюдать самый близкий и беспрепятственный вид на море. А сами апартаменты, как и жилой комплекс, еще находятся на стадии строительства. Площадь таунхауса с черновой отделкой составляет 360 квадратных метров. В тексте объявления отмечено только наличие пластиковых окон, которых, судя по фотографиям, еще нет. Возможно, продавцы установят их перед продажей новому владельцу.
5-комнатная квартира за 105 миллионов тенге
Жилой комплекс с данным пентхаусом площадью 187 квадратных метров находится относительно далеко от моря, возможно, поэтому фотографий с видом на него в объявлении о продаже опять же нет. Дом текущего года постройки, но первые хозяева уже сделали ремонт и обставили квартиру мебелью и техникой, вместе с которыми она и продается. Помимо пяти жилых комнат, кухни, столовой и гостиной, в ней также имеются три гардеробные и два санузла.
5-комнатная квартира за 310 миллионов тенге
Самая дорогая, продающаяся на данный момент квартира в Актау, находится не так близко к Каспийскому морю, чтобы его было видно из окон, поэтому морских видов из окна в объявлении нет. Тем временем, площадь двухуровневого пентхауса с выходом на крышу составляет 482,1 квадратных метра. Не так давно в нем был сделан ремонт. В квартире изолированные комнаты, просторная гостиная, кухня-студия и другие удобства.
8-комнатная квартира за 160 миллионов тенге
А из окна этой квартиры уже можно увидеть краешек моря, спрятанного за другими многоэтажными домами. Пентхаус занимает последние этажи одного из жилых комплексов в центре Актау. Его площадь составляет 385 квадратных метров. Продаются апартаменты со всей мебелью.
3-комнатная квартира за 153 миллиона тенге
С объявлением о продаже данной квартиры мы подобрались совсем близко к морю. Вид из окна - одна из основных фишек данного жилья. Квартира при этом относительно небольшая – 119 квадратных метров. Продается частично меблированной и со всей бытовой техникой. Уже готова к заезду новых хозяев.
5-комнатная квартира за 145 миллионов тенге
Авторы объявления о продаже данной квартиры обещают вид на Каспийское море, но фотографий не прикладывают. Площадь апартаментов при этом составляет 210 квадратных метров. Ремонт выполнен по авторскому дизайн-проекту. Помимо жилых комнат, есть большая гардеробная, два санузла, кладовая и так далее.
5-комнатная квартира за 135 миллионов тенге
Жилой комплекс с данной квартирой также располагается на берегу моря, но фотографий с видом из окна в объявлении о ее продажи нет. Вместе с тем квартира новая, со свежим ремонтом. Ее площадь составляет 196 квадратных метров. В спальнях имеются гардеробные, в хозяйской спальной комнате также есть отдельный санузел. Большая часть мебели остается новым хозяевам.
6-комнатная квартира за 115 миллионов тенге
Из окна этой квартиры мы можем наблюдать самый близкий и беспрепятственный вид на море. А сами апартаменты, как и жилой комплекс, еще находятся на стадии строительства. Площадь таунхауса с черновой отделкой составляет 360 квадратных метров. В тексте объявления отмечено только наличие пластиковых окон, которых, судя по фотографиям, еще нет. Возможно, продавцы установят их перед продажей новому владельцу.
5-комнатная квартира за 105 миллионов тенге
Жилой комплекс с данным пентхаусом площадью 187 квадратных метров находится относительно далеко от моря, возможно, поэтому фотографий с видом на него в объявлении о продаже опять же нет. Дом текущего года постройки, но первые хозяева уже сделали ремонт и обставили квартиру мебелью и техникой, вместе с которыми она и продается. Помимо пяти жилых комнат, кухни, столовой и гостиной, в ней также имеются три гардеробные и два санузла.