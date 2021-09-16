Бекбол Орынбасаров: С начала года Мангистаускую область посетили около 140 тысяч туристов

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- По итогам первого полугодия 2021 года количество туристов, прибывших в Мангистаускую область, составило 139 тысяч человек. Это в 3,1 раза больше, чем по итогам 2020 года. Местами размещения (гостиницы, база отдыха) оказаны услуги на 3,1 миллиарда тенге, - сказал Бекбол Орынбасаров.



По словам специалистов, ожидается, что в этом году количество туристов в Мангистауской области достигнет 200 тысяч человек. В целях развития сферы туризма в регионе в текущем году планируется выделить более 190 миллиардов тенге и реализовать пять проектов. В их числе: гольф-клуб, тематический парк развлечений, строительство комплекса вилл и апартаментов, а также строительство курортно-гостиничного комплекса «Resort».



- Эти комплексы в дальнейшем окажут положительное влияние на развитие сферы туризма в области и достижение запланированных результатов. В 2025 году, согласно плану, количество гостей и туристов области достигнет 750 тысяч человек. Этот показатель в 4,6 раза больше, чем в 2020 году. В регионе в сфере туризма за период 2021-2025 годы планируется выделить 300 млрд. тенге и реализовать 13 проектов, - сказал заместитель акима области.