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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:30

Просмотров: 670

Бекбол Орынбасаров: С начала года Мангистаускую область посетили около 140 тысяч туристов

О развитии туристического бизнеса в регионе рассказал заместитель акима Мангистауской области Бекбол Орынбасаров на брифинге в Центре общественных коммуникаций.

Иллюстрация к материалу
- По итогам первого полугодия 2021 года количество туристов, прибывших в Мангистаускую область, составило 139 тысяч человек. Это в 3,1 раза больше, чем по итогам 2020 года. Местами размещения (гостиницы, база отдыха) оказаны услуги на 3,1 миллиарда тенге, - сказал Бекбол Орынбасаров.

По словам специалистов, ожидается, что в этом году количество туристов в Мангистауской области достигнет 200 тысяч человек. В целях развития сферы туризма в регионе в текущем году планируется выделить более 190 миллиардов тенге и реализовать пять проектов. В их числе: гольф-клуб, тематический парк развлечений, строительство комплекса вилл и апартаментов, а также строительство курортно-гостиничного комплекса «Resort».

- Эти комплексы в дальнейшем окажут положительное влияние на развитие сферы туризма в области и достижение запланированных результатов. В 2025 году, согласно плану, количество гостей и туристов области достигнет 750 тысяч человек. Этот показатель в 4,6 раза больше, чем в 2020 году. В регионе в сфере туризма за период 2021-2025 годы планируется выделить 300 млрд. тенге и реализовать 13 проектов, - сказал заместитель акима области.



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Комментарии ( 4 )

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camel (Посетители) Сегодня, 21:48
В целях развития сферы туризма в регионе в текущем году планируется выделить более 190 миллиардов тенге и реализовать пять проектов. В их числе: гольф-клуб, тематический парк развлечений, строительство комплекса вилл и апартаментов, а также строительство курортно-гостиничного комплекса «Resort»

Я правильно понял, что более 190 миллиардов тенге будут выделены из гос.бюджета, то есть из наших с вами денег простых налогоплательщиков?

я не люблю, когда мне лезут в душу...
 
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TU-154 (Посетители) Сегодня, 21:30
cas277cas,
И газ на заправках исчезнет и мусора много станет, все проблемы, как говорили актауские чиновники из-за туристов
 
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Жанар (Посетители) Сегодня, 20:21
Очень "активные туристы", даже детей рожают...
Ещё!, и с авгана "туристы" понаедут весело будет на Магышлаке...

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
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  • Жанар
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 18:45
Вода в городе исчезнет тогда навсегда,если приедут сюда туристами 750 тыс.человек. kill
 
 

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