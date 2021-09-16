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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:29

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За нарушение карантина жители Мангистау заплатили около 26 миллионов тенге

Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил руководитель областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Газиз Надуев.

Иллюстрация к материалу
По данным Газиза Надуева, мониторинговыми группами области с начала года было проведено 2998 рейдов с охватом 16 405 объектов.

- Выявлены факты нарушения карантинных требований на 112 объектах, составлены административные протоколы. Общая сумма штрафов составила 25 888 375 тенге, - сказал Газиз Надуев.

Кроме того, в соответствии с постановлением от 7 сентября 2021 года по результатам проведенной мониторинговой работы при помощи программы «Ashyq» выявлены жители, которые, имея «желтый/красный» статусы, свободно передвигались по городу, 44 жителя оштрафованы на сумму около двух миллионов тенге.

- Всего с 23 мая, благодаря программе «Ashyq», выявлено 2342 человека, подлежащих изоляции. Из них 1723 с «красным», 619 с «желтым» статусом. На 44 человек с «красным» статусом составлены административные протоколы и оштрафованы на общую сумму 1 925 220 тенге, - сообщил Газис Надуев.

Напомним, что в области по сравнению с прошлой неделей число зарегистрированных жителей с положительным результатом COVID-19 снизилось в 1,6 раза. Тем не менее, Мангистауская область по-прежнему остается в «красной» зоне.



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Комментарии ( 1 )

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 cas277cas (Посетители) Сегодня, 18:52
Что там по поводу штрафа насчет концерта в Риксосе Анны Седоковой? Или у Вас ножки ручки от страха трясутся?А,господин Надуев?
 
 

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