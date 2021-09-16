Стадо сайгаков провалилось в разрытую траншею не в Мангистау

Кадр видео
В Сети распространяется видео спасения стада сайгаков, которые провалились в траншею.
В областном акимате и в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира сообщили, что видео было снято 11 сентября в Западно-Казахстанской области.
По их данным, сайгаки при переходе автодороги Казталовка-Жаныбек вследствие отсутствия ограждений упали в данную траншею, и из-за отсутствия пологих откосов не смогли оттуда выбраться. В дальнейшем с помощью спецтехники был отсыпан откос и сайгаки были освобождены.
Видео с кадрами спасения сайгаков появилось в Сети 15 сентября.
В областном акимате и в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира сообщили, что видео было снято 11 сентября в Западно-Казахстанской области.
По их данным, сайгаки при переходе автодороги Казталовка-Жаныбек вследствие отсутствия ограждений упали в данную траншею, и из-за отсутствия пологих откосов не смогли оттуда выбраться. В дальнейшем с помощью спецтехники был отсыпан откос и сайгаки были освобождены.
Видео с кадрами спасения сайгаков появилось в Сети 15 сентября.
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