Мангистау в «жёлтой» зоне: COVID-19 выявили у 33 человек

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По состоянию на 18 сентября в регионе зафиксировано 208 фактов выздоровления.



Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Алматы, там зафиксировано 568 заражений. На втором месте Карагандинская область - 388 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, а замыкает тройку Нур-Султан. Там коронавирус подтвердился у 304 человек.



С начала пандемии в Мангистауской области зарегистрировано 22 714 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 19 353 человека.



Мангистау остаётся по-прежнему аутсайдером по темпам вакцинации. Так, I-м компонентом вакцинированы 152 428 человек, II-м компонентом - 122 672 человека.



Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 18 сентября, в «красной» зоне находятся Нур-Султан, Алматы, а также Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Карагандинская, Костанайская и Павлодарская области.



В «жёлтой» зоне Шымкент, Восточно-Казахстанская, Кызылординская, Алматинская, Мангистауская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.



В «зелёной» зоне Туркестанская и Жамбылская области.