Что было на самом деле: Полиция Актау объяснила свои действия

- Так как действующий страховой полис подтвердился в бумажном виде, который водитель предоставил после, то не было оснований закрывать автомобиль на штрафную стоянку, - объяснили в ведомстве.

По данным ведомства, 16 сентября около 03:00 в 16 микрорайоне за нарушение правил дорожного движения сотрудники батальона патрульной полиции остановили автомобиль Daewoo Nexia.При проверке документов по базе ЕРАП (Единый реестр административных правонарушений) не выходила информация о страховом полисе: действует ли он и вписан ли в него данный водитель. Согласно статье 230 КоАП РК (Нарушение законодательства Республики Казахстан об обязательном страховании) сотрудники полиции должны были водворить машину на штрафную стоянку.Напомним, видео с названием «Что случилось? Ваша версия?» было опубликовано в рубрике «Народные новости».