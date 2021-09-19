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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:57

Просмотров: 232

Что было на самом деле: Полиция Актау объяснила свои действия

Видео с сотрудником полиции, который выходит из гражданского автомобиля и пересаживается в служебный, прокомментировали в пресс-службе департамента полиции региона.

Кадр видео
По данным ведомства, 16 сентября около 03:00 в 16 микрорайоне за нарушение правил дорожного движения сотрудники батальона патрульной полиции остановили автомобиль Daewoo Nexia.

При проверке документов по базе ЕРАП (Единый реестр административных правонарушений) не выходила информация о страховом полисе: действует ли он и вписан ли в него данный водитель. Согласно статье 230 КоАП РК (Нарушение законодательства Республики Казахстан об обязательном страховании) сотрудники полиции должны были водворить машину на штрафную стоянку.

- Так как действующий страховой полис подтвердился в бумажном виде, который водитель предоставил после, то не было оснований закрывать автомобиль на штрафную стоянку, - объяснили в ведомстве.


Напомним, видео с названием «Что случилось? Ваша версия?» было опубликовано в рубрике «Народные новости».




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Комментарии ( 1 )

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kolu411 (Посетители) Сегодня, 09:13
При проверке документов по базе ЕРАП (Единый реестр административных правонарушений) не выходила информация о страховом полисе: действует ли он и вписан ли в него данный водитель.

При проблемах с этой базой у всех будут забирать машины? Это разве водителя проблемы? Или ничего кроме этого не придумали?
 
 

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