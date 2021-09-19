Всемирный день чистоты: Субботник провели в ущелье Саура

- Чистый город - чистое море начинается с нас самих. Спасибо каждому, кто принимал участие, особенно нашим маленьким экоактивистам. Только на личном примере мы можем показать нашим детям, что необходимо беречь нашу природу, - отметили организаторы субботника.

Всемирный день чистоты ежегодно отмечается 18 сентября.«Клуб добряков Актау» решил впервые организовать правильный экологический субботник у нас в регионе, а именно в ущелье Саура.Правильный субботник представляет собой разделение мусора на пластик, жестяные банки и картон. Остальной весь мусор собирается отдельно.Активное участие в мероприятии приняли волонтёры «Клуба добряков Актау», студенты-волонтёры университета имени Есенова и Индийское общественное объединение «Салем-Намасте» при Ассамблеи Народа Казахстана, которые организовали транспорт. К акции также присоединились неравнодушные горожане и дети.Весь собранный мусор, а это 100 мешков, отправили на переработку в компанию «EcoWasteAqtau», которая принимает вторичное сырье.