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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:19

Просмотров: 245

Всемирный день чистоты: Субботник провели в ущелье Саура

Организатором субботника выступил «Клуб добряков Актау».

фото предоставили органиаторы акции
Всемирный день чистоты ежегодно отмечается 18 сентября.

«Клуб добряков Актау» решил впервые организовать правильный экологический субботник у нас в регионе, а именно в ущелье Саура.

Правильный субботник представляет собой разделение мусора на пластик, жестяные банки и картон. Остальной весь мусор собирается отдельно.

Всемирный день чистоты: Субботник провели в ущелье Саура


Активное участие в мероприятии приняли волонтёры «Клуба добряков Актау», студенты-волонтёры университета имени Есенова и Индийское общественное объединение «Салем-Намасте» при Ассамблеи Народа Казахстана, которые организовали транспорт. К акции также присоединились неравнодушные горожане и дети.

Весь собранный мусор, а это 100 мешков, отправили на переработку в компанию «EcoWasteAqtau», которая принимает вторичное сырье.

- Чистый город - чистое море начинается с нас самих. Спасибо каждому, кто принимал участие, особенно нашим маленьким экоактивистам. Только на личном примере мы можем показать нашим детям, что необходимо беречь нашу природу, - отметили организаторы субботника.



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