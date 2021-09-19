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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:41

Просмотров: 587

Прирост новых случаев COVID-19 снизился в Мангистау

За прошедшие сутки в Мангистауской области COVID-19 официально зарегистрировали у 16 человек, сообщает coronavirus2020.kz.

Фото из доступных источников
По состоянию на 19 сентября в регионе зафиксировано 179 фактов выздоровления.

Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Алматы, там зафиксировано 577 заражений. На втором месте Карагандинская область - 374 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, а замыкает тройку Нур-Султан. Там коронавирус подтвердился у 302 человек.

С начала пандемии в Мангистауской области зарегистрировано 22 730 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 19 532 человека.

Мангистау остаётся по-прежнему аутсайдером по темпам вакцинации. Так, I-м компонентом вакцинированы 152 682 человека, II-м компонентом - 123 360 человек.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 19 сентября, в «красной» зоне находятся Нур-Султан, Алматы, а также Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Карагандинская, Костанайская и Павлодарская области.

В «жёлтой» зоне Шымкент, Восточно-Казахстанская, Кызылординская, Алматинская, Мангистауская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.

В «зелёной» зоне Туркестанская и Жамбылская области.



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