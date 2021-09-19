Военная авиация перебазирована на аэродромный участок трассы Актау-Жанаозен

В рамках внезапной проверки боевой готовности, которая проводится с начала месяца, осуществлена переброска войск в западный и южный регионы Казахстана.В маневрах задействованы межведомственные, межвидовые группировки войск численностью до 9000 человек, около 3000 единиц вооружения и военной техники. В том числе 66 летательных аппаратов и восемь кораблей.Переброска проводилась своим ходом на боевой технике, железнодорожным и воздушным транспортом и с использованием возможностей гражданской авиации.В частности, передовые подразделения были переброшены самолетами военно-транспортной и гражданской авиации. Железнодорожным транспортом осуществлена перевозка частей и подразделений сухопутных войск с боевой техникой на незнакомые для них полигоны.Подразделения заняли назначенные районы и провели их инженерное оборудование.Группировка армейской и фронтовой авиации перебазирована на оперативные аэродромы и аэродромный участок автомобильной дороги Актау-Жанаозен.Корабли военно-морских сил осуществляют охрану и оборону пунктов базирования в акватории Каспийского моря.В дальнейшем соединения и части продолжат выполнение учебно-боевых задач, связанных с практическим применением сил и средств.Полноту и качество действий войск оценит Генеральный штаб Вооруженных Сил.