«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 19 Сентября
+18...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.3 KZT
  • €1 = 501.05 KZT
  • 1 RUB = 5.85 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:39

Просмотров: 196

Военная авиация перебазирована на аэродромный участок трассы Актау-Жанаозен

Проведена переброска войск в западный и южный регионы страны, сообщает Министерство обороны Республики Казахстан.

Фото предоставили в Министерстве обороны Республики Казахстан
В рамках внезапной проверки боевой готовности, которая проводится с начала месяца, осуществлена переброска войск в западный и южный регионы Казахстана.

В маневрах задействованы межведомственные, межвидовые группировки войск численностью до 9000 человек, около 3000 единиц вооружения и военной техники. В том числе 66 летательных аппаратов и восемь кораблей.

Военная авиация перебазирована на аэродромный участок трассы Актау-Жанаозен


Переброска проводилась своим ходом на боевой технике, железнодорожным и воздушным транспортом и с использованием возможностей гражданской авиации.

Военная авиация перебазирована на аэродромный участок трассы Актау-Жанаозен


В частности, передовые подразделения были переброшены самолетами военно-транспортной и гражданской авиации. Железнодорожным транспортом осуществлена перевозка частей и подразделений сухопутных войск с боевой техникой на незнакомые для них полигоны.

Военная авиация перебазирована на аэродромный участок трассы Актау-Жанаозен


Подразделения заняли назначенные районы и провели их инженерное оборудование.

Военная авиация перебазирована на аэродромный участок трассы Актау-Жанаозен


Группировка армейской и фронтовой авиации перебазирована на оперативные аэродромы и аэродромный участок автомобильной дороги Актау-Жанаозен.

Военная авиация перебазирована на аэродромный участок трассы Актау-Жанаозен


Корабли военно-морских сил осуществляют охрану и оборону пунктов базирования в акватории Каспийского моря.

Военная авиация перебазирована на аэродромный участок трассы Актау-Жанаозен


В дальнейшем соединения и части продолжат выполнение учебно-боевых задач, связанных с практическим применением сил и средств.

Полноту и качество действий войск оценит Генеральный штаб Вооруженных Сил.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика