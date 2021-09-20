Свыше 750 тысяч человек прикреплены к поликлиникам Мангистауской области

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На начало сентября 2021 года к организациям ПМСП области прикреплено 751 225 человек. Из них около 397 тысяч – это городское население, более 354 тысяч проживают в сельской местности.



- По итогам кампании прикрепления 2020 года услугой свободного выбора организации ПМСП воспользовались около шести тысяч жителей региона. Всего в 2021 году филиалом Фонда заключены договоры с 27 поставщиками ПМСП: 12 государственных организаций и 15 частных. Все они зарегистрированы в базе данных субъектов здравоохранения. Контроль и ответственность за проведение ежегодной кампании прикрепления закреплены за управлением здравоохранения, куда можно направить свои вопросы, жалобы и предложения в случае, если сама медицинская организация не в состоянии дать удовлетворяющий ответ и вынести решение, - прокомментировали в филиале.



Кампания проводится каждый год для того, чтобы жители могли изменить организацию прикрепления, если их не устраивает нынешняя, а у участников рынка, в том числе новых, получить заказ на обслуживание населения в следующем году.



- Граждане, которые не воспользовались правом свободного выбора поликлиники, остаются прикрепленными к той организации ПМСП, в которой обслуживались ранее. Прикрепиться к организации ПМСП можно тремя способами: непосредственно обратившись в выбранную медицинскую организацию, онлайн через портал электронного правительства либо подать заявление в Центрах обслуживания населения, - пояснили в филиале фонда.



Список всех поликлиник, к которым можно прикрепиться, доступен на сайте Фонда социального медицинского страхования fms.kz в разделе «Выбрать клинику».



Если у вас возникли вопросы, связанные с получением медицинских услуг, просим оставлять обращения через официальные каналы обратной связи Фонда – контакт-центр 1406, мобильное приложение «Qoldau 24/7», сайт Фонда www.fms.kz, Saqtandyry-bot в Telegram.