В Мангистауской области зарегистрировано 14 новых случаев коронавирусной инфекции

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Наибольшее число заболевших по-прежнему выявлено в Алматы - 506. В Карагандинской области зарегистрировано 340 больных, а в Нур-Султане - 299. Наименьшее число заболевших зарегистрировано в Мангистауской области - 14.



Выздоровело от коронавируса в стране 2944 человека. В Мангистауской области - 88 пациентов.



Напомним, регион перешел в желтую зону по темпам распространения коронавирусной инфекции. Как ранее говорил главный санитарный врач региона, Мангистау могут ждать новые послабления после того, как регион 7 дней пробудет в желтой зоне.