Врачи детской областной больницы Мангистау спасли новорожденную с отёком головного мозга

Фото с сайта Вести.35

У роженицы в связи с осложнениями от Covid-19 15 сентября посредством операции кесарева сечения были приняты экстренные роды. На вторые сутки новорожденная в крайне тяжелом состоянии была переведена в областную детскую больницу с диагнозом: острое нарушение мозгового кровообращения, отек головного мозга, дислокационный синдром, кома 2-3 степени.



- Ребенка в экстренном порядке, взяли на оперативное лечение, операцию успешно провел детский нейрохирург Ербол Кенжевалов, тем самым спас жизнь новорожденной девочке.



На данный момент ребенок находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. По данным врача, после оперативного лечения состояние ребенка улучшается и ее жизни ничего не угрожает, - сообщил Азамат Сарсенбаев.



Мать девочки в связи с тяжелым протеканием болезни от Covid-19 находится в тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.