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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 10:41

Просмотров: 427

Врачи детской областной больницы Мангистау спасли новорожденную с отёком головного мозга

Девочка появилась на свет экстренно из-за осложнений у мамы, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Азамат Сарсенбаев, блогер Актау.

Фото с сайта Вести.35
У роженицы в связи с осложнениями от Covid-19 15 сентября посредством операции кесарева сечения были приняты экстренные роды. На вторые сутки новорожденная в крайне тяжелом состоянии была переведена в областную детскую больницу с диагнозом: острое нарушение мозгового кровообращения, отек головного мозга, дислокационный синдром, кома 2-3 степени.

- Ребенка в экстренном порядке, взяли на оперативное лечение, операцию успешно провел детский нейрохирург Ербол Кенжевалов, тем самым спас жизнь новорожденной девочке.

На данный момент ребенок находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. По данным врача, после оперативного лечения состояние ребенка улучшается и ее жизни ничего не угрожает, - сообщил Азамат Сарсенбаев.

Мать девочки в связи с тяжелым протеканием болезни от Covid-19 находится в тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.



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Комментарии ( 1 )

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 Галина63 (Посетители) Сегодня, 11:20
Детскому нейрохирургу спасибо за такую сложнейшую операцию! На мозге по-моему это всегда сложно. А, маме скорейшего выздоровления!!! ah1n1 bravo
 
 

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