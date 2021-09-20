Республиканские учения пройдут в Мангистауской области

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Учения, как сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области, пройдут на полигоне «Оймаша». Перекрывать дороги и создавать другие неудобства жителям не будут.



В ходе командно-штабных учений будет отработано выполнение задач по готовности сил и средств оказать помощь в спасательных и других неотложных работах по ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера.



Учения «Земля» направлены на подготовку к оперативному реагированию и ликвидации очагов пожаров, разбора завалов, поиску пострадавших с помощью кинологических расчетов, оказание медицинской помощи и снятие пострадавших с верхних этажей высотных зданий.