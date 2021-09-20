Самые дорогие тарифы на электроэнергию в Казахстане зафиксированы в Актау и Алматы

Фото с сайта inform.kz
По данным сайта LS со ссылкой на бюро национальной статистики, в августе этого года тарифы на электроэнергию I уровня составляли 1,5 тысячи тенге за 100 кВтч при наличии электроплит и 1,4 тысячи тенге без электроплит. По сравнению с августом 2020 года, цены увеличились в среднем на 24%. При этом, только с начала этого года рост составил более 19%.
Для потребителей II уровня тарифы росли не так сильно – на 17,5-18,4% с начала года, до 1,8 тысячи тенге за 100 кВтч. Годовой рост достиг около 21%.
На III уровне рост был сильнее: с начала года – на 18,2-19,2%, до 2,3 тысячи тенге за 100 кВтч. Годовой рост был 21,3-22,4%.
Между тем, в разрезе регионов самые дешевые тарифы в августе наблюдаются в Актобе и Атырау – менее 1 тысячи тенге на I уровне. При этом в самом западном городе 100 кВтч стоят менее 600 тенге.
Наибольшие тарифы зафиксированы в Алматы и Актау – более 1,7 тысячи тенге за 100 кВтч. В Нур-Султане электричество стоит 1,1-1,2 тысячи тенге за 100 кВтч. В Шымкенте – около 1,5 тысячи тенге за 100 кВтч.
Между тем в Казахстане спрогнозировали рост цен на электроэнергию до конца 2021 года.
Для потребителей II уровня тарифы росли не так сильно – на 17,5-18,4% с начала года, до 1,8 тысячи тенге за 100 кВтч. Годовой рост достиг около 21%.
На III уровне рост был сильнее: с начала года – на 18,2-19,2%, до 2,3 тысячи тенге за 100 кВтч. Годовой рост был 21,3-22,4%.
Между тем, в разрезе регионов самые дешевые тарифы в августе наблюдаются в Актобе и Атырау – менее 1 тысячи тенге на I уровне. При этом в самом западном городе 100 кВтч стоят менее 600 тенге.
Наибольшие тарифы зафиксированы в Алматы и Актау – более 1,7 тысячи тенге за 100 кВтч. В Нур-Султане электричество стоит 1,1-1,2 тысячи тенге за 100 кВтч. В Шымкенте – около 1,5 тысячи тенге за 100 кВтч.
Между тем в Казахстане спрогнозировали рост цен на электроэнергию до конца 2021 года.