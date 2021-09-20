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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 17:18

Просмотров: 143

Самые дорогие тарифы на электроэнергию в Казахстане зафиксированы в Актау и Алматы

Тарифы на электричество в Казахстане за год выросли почти на четверть, передает LS.

Фото с сайта inform.kz
По данным сайта LS со ссылкой на бюро национальной статистики, в августе этого года тарифы на электроэнергию I уровня составляли 1,5 тысячи тенге за 100 кВтч при наличии электроплит и 1,4 тысячи тенге без электроплит. По сравнению с августом 2020 года, цены увеличились в среднем на 24%. При этом, только с начала этого года рост составил более 19%.

Для потребителей II уровня тарифы росли не так сильно – на 17,5-18,4% с начала года, до 1,8 тысячи тенге за 100 кВтч. Годовой рост достиг около 21%.

На III уровне рост был сильнее: с начала года – на 18,2-19,2%, до 2,3 тысячи тенге за 100 кВтч. Годовой рост был 21,3-22,4%.

Между тем, в разрезе регионов самые дешевые тарифы в августе наблюдаются в Актобе и Атырау – менее 1 тысячи тенге на I уровне. При этом в самом западном городе 100 кВтч стоят менее 600 тенге.

Наибольшие тарифы зафиксированы в Алматы и Актау – более 1,7 тысячи тенге за 100 кВтч. В Нур-Султане электричество стоит 1,1-1,2 тысячи тенге за 100 кВтч. В Шымкенте – около 1,5 тысячи тенге за 100 кВтч.

Между тем в Казахстане спрогнозировали рост цен на электроэнергию до конца 2021 года.



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Комментарии ( 2 )

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motor (Посетители) Сегодня, 17:38
Ну не сдаем позиции, опять впереди.
 
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Suvorov30 (Посетители) Сегодня, 17:38
Всегда будем дойной коровой для газавщиков, вот и давно стоит задуматься об АЭС. В противном случае цена только вверх в разы
 
 

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