В Мангистауской области прошел град

Дождь с градом сняли на видео жители села Уштаган сегодня, 20 сентября 2021 года. По словам очевидцев, непогода застала жильцов врасплох. До этого в регионе стояла жара.В целом до конца недели синоптики обещают в регионе небольшие дожди. Так, осадки могут быть в четверг, 23 сентября, и в выходные - 25 и 26 сентября.