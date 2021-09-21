К концу сентября в Мангистау планируют установить оборудование для искусственного вызова дождей

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Генеральный директор ТОО Central Asian Center of Climate Change Technologies (CACCCT) Алтай Айнабек рассказал про реализацию проекта.
CACCCT 12 сентября подписала трехсторонний договор с корпоративным фондом «Грант Казахстан» и акиматом (администрацией) региона. В Мангистауской области, со слов Алтая Айнабека, будет установлено оборудование Clear Sky Manager 5, состоящее из пяти комплексов.
- Эффективная площадь действия - 100 тысяч квадратных километров. Оборудование будет стоять в населенных пунктах, потому что нам нужны интернет, электричество и соответствующая инфраструктура. Мы еще будем прорабатывать этот вопрос со специалистами. Сейчас ждем метеоданные за последние 10 лет, данные по розе ветров, уровню осадков, и после этого конкретно на месте будем решать, куда устанавливать, - сообщил Алтай Айнабек.
Стоимость пилотного проекта, по его словам, составляет пять миллионов евро.
- Так как мы понимаем, что на территории Средней Азии в целом и Казахстана в частности такие технологии используются впервые, мы инвестируем 3,8 миллиона евро. Еще 1,2 миллиона предоставят частные инвесторы - это сельскохозяйственники, нефтяники и другие частные лица, которые хотят, чтобы проект был реализован, - сказал Алтай Айнабек.
Эксперимент продлится 13 месяцев. Из бюджета средства на создание искусственных дождей в Мангистау пока не выделяются. В бюджетной классификации Казахстана нет необходимых для этого кодов, кроме того, в CACCCT готовы сначала продемонстрировать результат.
CACCCT 12 сентября подписала трехсторонний договор с корпоративным фондом «Грант Казахстан» и акиматом (администрацией) региона. В Мангистауской области, со слов Алтая Айнабека, будет установлено оборудование Clear Sky Manager 5, состоящее из пяти комплексов.
- Эффективная площадь действия - 100 тысяч квадратных километров. Оборудование будет стоять в населенных пунктах, потому что нам нужны интернет, электричество и соответствующая инфраструктура. Мы еще будем прорабатывать этот вопрос со специалистами. Сейчас ждем метеоданные за последние 10 лет, данные по розе ветров, уровню осадков, и после этого конкретно на месте будем решать, куда устанавливать, - сообщил Алтай Айнабек.
Стоимость пилотного проекта, по его словам, составляет пять миллионов евро.
- Так как мы понимаем, что на территории Средней Азии в целом и Казахстана в частности такие технологии используются впервые, мы инвестируем 3,8 миллиона евро. Еще 1,2 миллиона предоставят частные инвесторы - это сельскохозяйственники, нефтяники и другие частные лица, которые хотят, чтобы проект был реализован, - сказал Алтай Айнабек.
Эксперимент продлится 13 месяцев. Из бюджета средства на создание искусственных дождей в Мангистау пока не выделяются. В бюджетной классификации Казахстана нет необходимых для этого кодов, кроме того, в CACCCT готовы сначала продемонстрировать результат.