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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:24

Просмотров: 1239

К концу сентября в Мангистау планируют установить оборудование для искусственного вызова дождей

В конце сентября в Мангистау планируют запустить оборудование, вызывающее атмосферные осадки, сообщает zakon.kz.

Фото zakon.kz.
Генеральный директор ТОО Central Asian Center of Climate Change Technologies (CACCCT) Алтай Айнабек рассказал про реализацию проекта.

CACCCT 12 сентября подписала трехсторонний договор с корпоративным фондом «Грант Казахстан» и акиматом (администрацией) региона. В Мангистауской области, со слов Алтая Айнабека, будет установлено оборудование Clear Sky Manager 5, состоящее из пяти комплексов.

- Эффективная площадь действия - 100 тысяч квадратных километров. Оборудование будет стоять в населенных пунктах, потому что нам нужны интернет, электричество и соответствующая инфраструктура. Мы еще будем прорабатывать этот вопрос со специалистами. Сейчас ждем метеоданные за последние 10 лет, данные по розе ветров, уровню осадков, и после этого конкретно на месте будем решать, куда устанавливать, - сообщил Алтай Айнабек.

Стоимость пилотного проекта, по его словам, составляет пять миллионов евро.

- Так как мы понимаем, что на территории Средней Азии в целом и Казахстана в частности такие технологии используются впервые, мы инвестируем 3,8 миллиона евро. Еще 1,2 миллиона предоставят частные инвесторы - это сельскохозяйственники, нефтяники и другие частные лица, которые хотят, чтобы проект был реализован, - сказал Алтай Айнабек.

Эксперимент продлится 13 месяцев. Из бюджета средства на создание искусственных дождей в Мангистау пока не выделяются. В бюджетной классификации Казахстана нет необходимых для этого кодов, кроме того, в CACCCT готовы сначала продемонстрировать результат.



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Комментарии ( 4 )

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 Банкир (Посетители) Сегодня, 11:50
Шамана пригласить - дешевле будет, а результат аналогичный)))
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:31
Судя по сумме есть где разгуляться.
Результат будет известен потом.
Главное чтобы синоптики не подвели.
Короче типа: "О погоде на завтра, я расскажу завтра".
Главное чтобы в Актау не прекратили совсем полив деревьев.
 
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 chrome (Посетители) Сегодня, 11:03
"Новые Васюки" )))
Чушь как по мне!
 
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 мирабелла (Посетители) Сегодня, 10:37
Такая себе новость... Будет, как в Актауской городской поликлинике 2, что в 26 мкр. Разнообразные табло всех видов и размеров, которые должны были показывать номер талона, рекламу и ещё какую-то неизвестную информацию, висят с черными, неработающими экранами. Главное, в свое время отрапортовали, деньги освоили и все...после нас - хоть потоп
 
 

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