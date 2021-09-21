Новый штамм коронавируса выявили в Мангистау

Иллюстрация к материалу
Министерством здравоохранения проведено генетическое исследование коронавирусной инфекции методом секвенирования положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших КВИ в июле-августе текущего года.
По итогам секвенирования в 96 образцах в Республике Казахстан установлена циркуляция штаммов Delta «Индийский штамм» - 57 (59,4 процента), Alpha «Британский» - 24 (25 процентов), «Уханьский» коронавирус - 10 (10,4 процента) и Eta «Нигерийский» - 5 (5,2 процента).
Глава Минздрава сообщил, что циркуляция Eta «Нигерийского» штамма установлена в четырех регионах, один случай в Карагандинской области, два - в Мангистауской, один - в Павлодарской и еще один случай - в Нур-Султане.
О появлении «Eta» штамма стало известно в декабре 2020 года, первые случаи заболевания были выявлены в Нигерии и Великобритании. По данным Всемирной организации здравоохранения, на 15 сентября 2021 года «Eta» штамм выявлен в 77 странах мира, по категории ВОЗ относится к штаммам, требующим «наблюдения».
Клинические признаки, такие же как Alpha (британский) и Beta (южноафриканский) штаммов - высокая температура, кашель, потеря обоняния и вкуса, более тяжелое заболевание и т.д.
- В этой связи Министерство здравоохранения призывает каждого казахстанца проявить заботу о сохранении собственного здоровья и здоровья своих близких и родных. Единственным действенным способом защиты от инфекции и госпитализации является завершенный курс вакцинация против COVID-19. Также для уменьшения риска распространения вируса необходимо соблюдение всех профилактических мер: ношение масок, соблюдение социальной дистанции, гигиены рук, проветривание помещений, - отметил Алексей Цой на своей странице в Facebook.
По итогам секвенирования в 96 образцах в Республике Казахстан установлена циркуляция штаммов Delta «Индийский штамм» - 57 (59,4 процента), Alpha «Британский» - 24 (25 процентов), «Уханьский» коронавирус - 10 (10,4 процента) и Eta «Нигерийский» - 5 (5,2 процента).
Глава Минздрава сообщил, что циркуляция Eta «Нигерийского» штамма установлена в четырех регионах, один случай в Карагандинской области, два - в Мангистауской, один - в Павлодарской и еще один случай - в Нур-Султане.
О появлении «Eta» штамма стало известно в декабре 2020 года, первые случаи заболевания были выявлены в Нигерии и Великобритании. По данным Всемирной организации здравоохранения, на 15 сентября 2021 года «Eta» штамм выявлен в 77 странах мира, по категории ВОЗ относится к штаммам, требующим «наблюдения».
Клинические признаки, такие же как Alpha (британский) и Beta (южноафриканский) штаммов - высокая температура, кашель, потеря обоняния и вкуса, более тяжелое заболевание и т.д.
- В этой связи Министерство здравоохранения призывает каждого казахстанца проявить заботу о сохранении собственного здоровья и здоровья своих близких и родных. Единственным действенным способом защиты от инфекции и госпитализации является завершенный курс вакцинация против COVID-19. Также для уменьшения риска распространения вируса необходимо соблюдение всех профилактических мер: ношение масок, соблюдение социальной дистанции, гигиены рук, проветривание помещений, - отметил Алексей Цой на своей странице в Facebook.