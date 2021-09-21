У жителя Актау конфисковали автомобиль за неуплату налогов

По данным департамента государственных доходов региона, у жителя Актау конфисковали автомобиль за неуплату налога с 2019 по 2020 год. Его задолженность перед государством составила более 750 тысяч тенге.- Машина была конфискована в ходе рейда сотрудников управления государственных доходов Актау, административной полиции и региональной палаты частных судебных исполнителей. До погашения задолженности владелец передал машину на специализированную штрафстоянку полиции, - отметили в департаменте государственных доходов региона.