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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:54

Просмотров: 734

У жителя Актау конфисковали автомобиль за неуплату налогов

Департамент государственных доходов по Мангистауской области начал применять меры в отношении злостных неплательщиков налогов. Вместе с сотрудниками полиции и судебными исполнителями автомобили должников задерживают прямо на улицах и увозят на штрафстоянку.

Фото пресс-службы ведомства
По данным департамента государственных доходов региона, у жителя Актау конфисковали автомобиль за неуплату налога с 2019 по 2020 год. Его задолженность перед государством составила более 750 тысяч тенге.

У жителя Актау конфисковали автомобиль за неуплату налогов


- Машина была конфискована в ходе рейда сотрудников управления государственных доходов Актау, административной полиции и региональной палаты частных судебных исполнителей. До погашения задолженности владелец передал машину на специализированную штрафстоянку полиции, - отметили в департаменте государственных доходов региона.



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Комментарии ( 2 )

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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:49
Машина была конфискована в ходе рейда сотрудников управления государственных доходов Актау, административной полиции и региональной палаты частных судебных исполнителей. До погашения задолженности владелец передал машину на специализированную штрафстоянку полиции, - отметили в департаменте государственных доходов региона.

наверное не конфискована все таки, а задержана, если это слово применимо к автомобилю. конфискация я так понимаю это когда насовсем?
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:25
Похоже, что правило "налоги платят только трУсы" работает не всегда. uhmylka
 
 

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