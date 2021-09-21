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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:08

Просмотров: 635

В Мангистау с 27 сентября могут ослабить карантин

Межведомственная комиссия по недопущению распространения COVID-19 приняла несколько решений по ослаблению карантина. Об этом сообщает Coronavirus.kz.

Иллюстрация к материалу
Под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения COVID-19.

Министр здравоохранения Алексей Цой доложил, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется, за последние две недели уровень заболеваемости и летальности снизился на 60 процентов.

В этой связи комиссия приняла несколько решений:

- с 27 сентября разрешить проведение следующих мероприятий с участием сотрудников и посетителей с «безопасным» статусом «Ashyq» (объекты, которых касаются послабления, прилагаются в таблице ниже);

- возобновить и увеличить авиасообщение с 16 странами (Российская Федерация, Турция, ОАЭ, Узбекистан, Германия, Мальдивы, Корея, Польша, Венгрия, Италия, Чехия, Шри-Ланка, Китай, Саудовская Аравия, Кувейт, Азербайджан);

- возобновить безвизовый режим для въезда в Республику Казахстан с 30 иностранными государствами с благоприятной эпидемиологической ситуацией и высоким уровнем вакцинации населения: Италия, Нидерланды, Франция, Германия, Испания, Япония, ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Польша Дания, Чили, Венгрия, Корея, Чехия, Бахрейн, Катар, Монако, Кипр, Исландия, Финляндия, Мальта, Швеция, Португалия, Лихтенштейн, Словакия, Люксембург, Канада, Сингапур, Бельгия.

Также в целях увеличения доступности вакцинации Тугжанов поручил акиматам организовать соответствующие пункты в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, на крупных базарах и рынках.

По итогам заседания МВК заместитель премьер-министра дал ряд других поручений.

Напомним, Мангистау перешел в «зеленую» зону по распространению коронавирусной инфекции.

В Мангистау с 27 сентября могут ослабить карантин



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Комментарии ( 2 )

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  • Maximus
 n92 (Посетители) Сегодня, 11:58
деятельность спорта, мечетей, даже марафонов на открытом воздухе ограничена, а вот казино при зел.и жел.статусе не ограничена...понятно все с вами...лишь бы лавеха крутилась...еще забыли риксос добавить в эту таблицу и везде "+" поставить...
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:51
- с 27 сентября разрешить проведение следующих мероприятий с участием сотрудников и посетителей с «безопасным» статусом «Ashyq» (объекты, которых касаются послабления, прилагаются в таблице ниже);

в bye засуньте себе такие меры.
сорри мой французский
 
 

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