В октябре обещают провести конкурс на выделение земли для Центра поддержки животных в Актау

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Как сообщает телеканал «Мангистау», количество диких животных, попавших в беду, в Актау переваливает за рамки разумного. Всех раненых и нуждающихся волонтёры привозят к местным ветеринарам. Не все выжившие от вандалов птицы и звери пригодны для жизни в дикой природе. Многие из них продолжают жить у своих спасителей.
Питон, пеликан, филин, парочка стрижей и горлинок - это неполный список питомцев, которые проживают у Анны Простетовой прямо сейчас. Буквально недавно стены её дома покинул орёл, до этого на свободу были выпущены с десяток представителей фауны. Волонтёры, находя пострадавшего зверя, набирают знакомый номер телефона. Добрый доктор, правда не Айболит, но подкидышей своих любит.
- Это наш Филин, Филя его зовут. Он живёт у нас больше года. Тоже привезли клиенты, нашли его больного всего. Летать он уже больше не будет, это инвалид, и он в возрасте уже, но вот прижился. Питается куриной грудкой. Так чувствует себя замечательно, - рассказывает Анна Протестова, ветеринар ветклиники «Нэнси».
Помимо немалых расходов на питание, каждый из диких животных нуждается в определенных условиях содержания. Организовать всё в частном доме невозможно. Представители общественной организации о проблеме знают и мечтают создать на территории области центр по спасению таких животных.
- Все зоозащитники в Актау уже третий год ждут выделения участка земли под реализацию такого общественного, социально-значимого проекта как эколого-образовательный Центр оказания помощи бездомным и диким животным, где могла бы быть сформирована служба быстрого реагирования, оказания помощи, где могли бы быть собраны ветеринары, где были бы созданы условия для передержки этих животных временно, чтобы их подлечить, если возможно их отпускать в естественную среду, если нет, то пристраивать, хотя бы в зоопарк, - говорит Кирилл Осин, руководитель неправительственного учреждения «Эко Мангистау».
В акимате не скрывают, что решение вопроса выделения участка затянулось на долгие годы. Однако сейчас чиновники обнадеживают - свет в конце тоннеля, похоже, появился.
- Для содержания безнадзорных животных будет организован Центр передержки животных. В данный момент готовится конкурсная документация. Уже выделена земельная площадь около двух гектаров с имуществом, со строениями. В октябре этого года планируется объявление конкурса на доверительное управление, в котором могут участвовать все желающие, - говорит Нурберген Мамутов, заместитель руководителя городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства.
Акиматом выделяется только земля с постройками. Содержание приюта ложится на плечи предпринимателя. Впрочем, победителю тендера не запрещается заниматься коммерческой деятельностью: открыть гостиницу для питомцев, ветеринарный кабинет. Ещё одним положительным направлением развития Центра могут стать экскурсии для школьников. Они будут знакомить не только с питомцами, но и с последствиями жестокого обращения с ними.
Питон, пеликан, филин, парочка стрижей и горлинок - это неполный список питомцев, которые проживают у Анны Простетовой прямо сейчас. Буквально недавно стены её дома покинул орёл, до этого на свободу были выпущены с десяток представителей фауны. Волонтёры, находя пострадавшего зверя, набирают знакомый номер телефона. Добрый доктор, правда не Айболит, но подкидышей своих любит.
- Это наш Филин, Филя его зовут. Он живёт у нас больше года. Тоже привезли клиенты, нашли его больного всего. Летать он уже больше не будет, это инвалид, и он в возрасте уже, но вот прижился. Питается куриной грудкой. Так чувствует себя замечательно, - рассказывает Анна Протестова, ветеринар ветклиники «Нэнси».
Помимо немалых расходов на питание, каждый из диких животных нуждается в определенных условиях содержания. Организовать всё в частном доме невозможно. Представители общественной организации о проблеме знают и мечтают создать на территории области центр по спасению таких животных.
- Все зоозащитники в Актау уже третий год ждут выделения участка земли под реализацию такого общественного, социально-значимого проекта как эколого-образовательный Центр оказания помощи бездомным и диким животным, где могла бы быть сформирована служба быстрого реагирования, оказания помощи, где могли бы быть собраны ветеринары, где были бы созданы условия для передержки этих животных временно, чтобы их подлечить, если возможно их отпускать в естественную среду, если нет, то пристраивать, хотя бы в зоопарк, - говорит Кирилл Осин, руководитель неправительственного учреждения «Эко Мангистау».
В акимате не скрывают, что решение вопроса выделения участка затянулось на долгие годы. Однако сейчас чиновники обнадеживают - свет в конце тоннеля, похоже, появился.
- Для содержания безнадзорных животных будет организован Центр передержки животных. В данный момент готовится конкурсная документация. Уже выделена земельная площадь около двух гектаров с имуществом, со строениями. В октябре этого года планируется объявление конкурса на доверительное управление, в котором могут участвовать все желающие, - говорит Нурберген Мамутов, заместитель руководителя городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства.
Акиматом выделяется только земля с постройками. Содержание приюта ложится на плечи предпринимателя. Впрочем, победителю тендера не запрещается заниматься коммерческой деятельностью: открыть гостиницу для питомцев, ветеринарный кабинет. Ещё одним положительным направлением развития Центра могут стать экскурсии для школьников. Они будут знакомить не только с питомцами, но и с последствиями жестокого обращения с ними.