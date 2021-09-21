В Актау прохожий стал регулировщиком из-за неработающего светофора

Прохожий-регулировщик попал на видео, которое сняли очевидцы.Действие происходило на перекрестке между 8, 8а, 10 и 22 микрорайонами. Причиной автомобильного затора стал неработающий светофор.На кадрах видео видно, что мужчина встал на перекрестке и стал отдавать «команды» жестами. В конец концов, многие водители даже подчинились «народному регулировщику».