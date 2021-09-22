В Мангистау зарегистрировано 18 случаев COVID-19

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По состоянию на 21 сентября в регионе зафиксировано 103 факта выздоровления.



Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Алматы, там зафиксировано 498 заражений. На втором месте Карагандинская область - 396 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, а замыкает тройку Нур-Султан. Там коронавирус подтвердился у 232 человек.



С начала пандемии в Мангистауской области зарегистрировано 22 770 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 19 856 человек.



Мангистау остаётся по-прежнему аутсайдером по темпам вакцинации. Так, I-м компонентом вакцинированы 153 807 человек, II-м компонентом - 12 613 человек.



Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 21 сентября, в «красной» зоне находятся Нур-Султан, Алматы, а также Акмолинская, Актюбинская, Карагандинская, Костанайская и Павлодарская области.



В «жёлтой» зоне Шымкент, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Кызылординская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.



В «зелёной» зоне Туркестанская, Жамбылская и Мангистауская области.