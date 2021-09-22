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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:40

Просмотров: 967

В Мангистау зарегистрировано 18 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Мангистауской области COVID-19 официально зарегистрировали у 18 человек, сообщает coronavirus2020.kz.

Фото из доступных источников
По состоянию на 21 сентября в регионе зафиксировано 103 факта выздоровления.

Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Алматы, там зафиксировано 498 заражений. На втором месте Карагандинская область - 396 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, а замыкает тройку Нур-Султан. Там коронавирус подтвердился у 232 человек.

С начала пандемии в Мангистауской области зарегистрировано 22 770 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 19 856 человек.

Мангистау остаётся по-прежнему аутсайдером по темпам вакцинации. Так, I-м компонентом вакцинированы 153 807 человек, II-м компонентом - 12 613 человек.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 21 сентября, в «красной» зоне находятся Нур-Султан, Алматы, а также Акмолинская, Актюбинская, Карагандинская, Костанайская и Павлодарская области.

В «жёлтой» зоне Шымкент, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Кызылординская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.

В «зелёной» зоне Туркестанская, Жамбылская и Мангистауская области.



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Комментарии ( 4 )

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diger (Посетители) Сегодня, 13:50
Цитата: OpOp
Какие-то противоречия присутствуют в подаче информации
На "войне" все средства шороши, если есть результат, а тут явно, кто платит, тот и музыку заказывает, страшно то, что это в мировом масштабе, и битва будет на смерть, с теми, кому выгодно людей держать в страхе...Нюрберг номер 2 неизбежен... Иначе и мир сойдёт с ума.
 
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  • diger
 OpOp (Посетители) Сегодня, 13:34
diger,
конечно, не панацея. Это я к тому, что как-то данные не сходятся. Какие-то противоречия присутствуют в подаче информации. Если никак без вакцины нельзя и надо привить прям всех, отчего же циферки вниз поползли при низком проценте вакцинированных? А если циферки и без вакцинации ползут вниз, то зачем она так обязательна?
Впрочем, неважно, через пару недель, может месяц, скажут, что опять пик и страх ужас, опять начнут нагнетать. Да и перекалывать людей пора уже будет.
 
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diger (Посетители) Сегодня, 12:14
OpOp,Вакцина не панацея, примеров много, Израиль, Монголия,США,и т.д. Пока человек не переболеет естественным образом, у него не будет всего спектра защиты, от данного типа вирусов, причём на многие года. По этому и хотят снова жижу втюхивать, а там уже косяки вылазят... Природу не обманешь...
 
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OpOp (Посетители) Сегодня, 11:51
а почему это наша область в зеленой зоне с такими низкими показателями по вакцинации? нам ведь писали, что они низкие. получается, что либо уже вакцинами спасено достаточное количество людей для зелени, либо болезнь сама утихает и без вакцины-то?
 
 

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