«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 22 Сентября
+24...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.85 KZT
  • €1 = 499.78 KZT
  • 1 RUB = 5.82 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:28

Просмотров: 556

Камеры видеонаблюдения в школах подключают к полиции в Мангистау

Процесс подключения камер образовательных учреждений районов к полиции планируется осуществлять поэтапно, сообщила на брифинге в Центре общественных коммуникаций руководитель управления образования Светлана Тулебаева.

Фото из доступных источников
В Мангистауской области система видеонаблюдения 52 городских школ подключена к центру оперативного управления департамента полиции. В частности, 38 сельских школ - к дежурным частям районных отделов полиции.

- На сегодняшний день системы видеонаблюдения 52 городских школ, а именно, в Актау и Жанаозене подключены к центру оперативного управления областного департамента полиции, а 38 сельских школ - к подразделениям охраны местного управления полиции. Данные мероприятия проведены в 22 школах Мангистауского района и 16 школах Мунайлинского района, - заверила руководитель управления.


В целом по региону функционируют 143 государственные школы. Меры безопасности планируется внедрять в учебные заведения районов поэтапно.

- Во всех 143 государственных школах области ведётся видеонаблюдение. Приобретаются дополнительные видеокамеры. В соответствии с требованиями, аналоговые камеры в школах заменяются цифровыми, - сказала Светлана Тулебаева.


Данные меры реализуются в рамках совместной «Дорожной карты по обеспечению безопасности обучающихся в организациях образования всех уровней на 2021 - 2022 годы» Министерств образования и науки, внутренних дел и чрезвычайных ситуаций РК.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика