Камеры видеонаблюдения в школах подключают к полиции в Мангистау

- На сегодняшний день системы видеонаблюдения 52 городских школ, а именно, в Актау и Жанаозене подключены к центру оперативного управления областного департамента полиции, а 38 сельских школ - к подразделениям охраны местного управления полиции. Данные мероприятия проведены в 22 школах Мангистауского района и 16 школах Мунайлинского района, - заверила руководитель управления.

- Во всех 143 государственных школах области ведётся видеонаблюдение. Приобретаются дополнительные видеокамеры. В соответствии с требованиями, аналоговые камеры в школах заменяются цифровыми, - сказала Светлана Тулебаева.

В Мангистауской области система видеонаблюдения 52 городских школ подключена к центру оперативного управления департамента полиции. В частности, 38 сельских школ - к дежурным частям районных отделов полиции.В целом по региону функционируют 143 государственные школы. Меры безопасности планируется внедрять в учебные заведения районов поэтапно.Данные меры реализуются в рамках совместной «Дорожной карты по обеспечению безопасности обучающихся в организациях образования всех уровней на 2021 - 2022 годы» Министерств образования и науки, внутренних дел и чрезвычайных ситуаций РК.