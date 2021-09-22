Новейший бронетранспортёр казахстанского производства тестируют в Каспийском регионе

Новейший многоцелевой БТР «Барыс 8х8» в настоящее время тестируют в Каспийском регионе, как стало известно из опубликованного видео 21 сентября на YouTube-канале «TRT».Бронетранспортёр изготавливают отечественные компании. Лицензия на производство была куплена у компании из ЮАР, техника которых успешно использовалась азербайджанскими военными в ходе Карабахской кампании.Бронемашина имеет общую степень защиты второго класса, а днища - пятого класса. Рассчитано, что члены экипажа выживут при взрыве под днищем бронетехники 12 килограммов тротила.