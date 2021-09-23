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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:04

Просмотров: 363

Глава государства посетил военные учения «Отпантау-2021» на полигоне в Мангистау

В заключительный день рабочей поездки в Мангистаускую область президент – Верховный главнокомандующий посетил оперативно-стратегические командно-штабные учения «Отпантау-2021», которые состоялись на полигоне «Оймаша». Об этом сообщается на официальном сайте президента страны.

Фото с официального сайта Президента страны
Верховный главнокомандующий совершил осмотр передового пункта управления Генерального штаба, заслушал доклады министра обороны, командующих сил воздушной обороны, сухопутных войск, военно-морских сил и десантно-штурмовых войск, а также акима Карагандинской области. Касым-Жомарт Токаев проверил готовность подразделений специального назначения, осмотрел современные образцы вооружений и техники, а также ознакомился с презентацией строительства военного госпиталя в Актау и авиационной инфраструктуры в Мангистауской области.

Глава государства посетил военные учения «Отпантау-2021» на полигоне в Мангистау


Далее президент со смотровой вышки наблюдал за активной фазой военных манёвров.

Глава государства посетил военные учения «Отпантау-2021» на полигоне в Мангистау


Сценарий учений включил в себя применение на практике новых форм и способов ведения боевых действий различными группировками войск против условного противника, исходя из опыта современных вооружённых конфликтов. На всём протяжении действий группировки войск осуществлялась воздушная и наземная разведка. Её результаты передавались на пункт управления, откуда давались целеуказания для нанесения высокоточных ударов беспилотными летательными аппаратами и смешанной авиационной группой. Также была организована борьба с БПЛА условного противника, применены современные методы контрбатарейной борьбы. Большое внимание в ходе учений было уделено обеспечению высокой мобильности войск.

Кроме того, в онлайн-режиме президенту были представлены действия Вооруженных сил, межведомственных группировок, а также местных исполнительных органов и территориальных подразделений центральных государственных органов, которые проводились в различных регионах страны. В частности, в акватории Каспийского моря военно-морскими силами при поддержке авиации и сил специальных операций проведены действия по защите объектов экономической деятельности страны. Соответствующие военные учения состоялись на полигонах «Сарышаган» и «Спасск» в Карагандинской области, «Коктал» в Алматинской области.

После завершения маневров Верховный главнокомандующий обратился к военнослужащим, подчеркнув особое значение проведения учений на полигоне «Оймаша».

Глава государства посетил военные учения «Отпантау-2021» на полигоне в Мангистау


– Это историческое место – символ нашей государственности, героизма, единства и сплоченности нашего народа. В случае угрозы рубежам наши предки зажигали на вершине этой горы сигнальный огонь и в решающий момент собирались под одним знаменем. Поэтому в народе его называли «огнем единства». Наши воины отправлялись на защиту родной земли с подножий Отпантау. Здесь проходили важные собрания, на которых решалась судьба нации. Эта традиция дошла до сегодняшнего дня. Мы свято чтим память о наших батырах и сохраним преемственность традиций. И самое главное, мы будем защищать нашу Родину, завещанную нам предками, – сказал Глава государства.

Президент отметил высокий уровень подготовки Вооруженных сил страны, которые показывают хорошие результаты на военных учениях, в том числе международного уровня. Он выразил уверенность в том, что наши войска будут эффективны и в реальной боевой обстановке.

Глава государства посетил военные учения «Отпантау-2021» на полигоне в Мангистау


– В армии идет постоянный процесс модернизации, обеспечивающий готовность к современным вызовам и угрозам. Активно развиваются силы специальных операций, разведывательные части и подразделения специального назначения. Отрабатываются противодиверсионные действия. Расширяется применение высокоточного оружия и беспилотных средств, – сказал он.

Обращаясь к военнослужащим, глава государства заявил, что сегодняшние комплексные учения, прошедшие на фоне серьезного осложнения военно-политической обстановки в регионе, показали готовность силовых структур и местных органов власти к локализации кризисных ситуаций.

Глава государства посетил военные учения «Отпантау-2021» на полигоне в Мангистау


Верховный главнокомандующий отметил, что учения проводились на семи учебных полигонах в разных регионах страны и в акватории Каспийского моря, а их размах с востока на запад составил около трех тысяч километров.

– Была отработана переброска личного состава и техники своим ходом, железнодорожным и воздушным транспортом. Это продемонстрировало стратегическую мобильность Вооруженных сил, возможность быстрого создания группировок войск на основных направлениях, которые представляют угрозу. В оперативном плане мы увидели слаженную работу штабов, применение высокотехнологичного вооружения и методик планирования боевых действий. Возросший уровень подготовки показали и акиматы. Их роль в современных «стресс-тестах» не менее важна, чем военный компонент, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства посетил военные учения «Отпантау-2021» на полигоне в Мангистау


Президент подчеркнул, что армия является объектом пристального внимания со стороны государства и всего общества. Он напомнил об утвержденной им Концепции развития Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, предусматривающей дальнейшее оснащение войск широким спектром современного вооружения и техники.

– Среди них комплексы противовоздушной обороны, беспилотники, средства разведки и радиоэлектронной борьбы. Будет продолжен курс на обновление парка фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации. На вооружение будут приняты высокоточные ракетные комплексы не только зарубежного, но и отечественного производства. В целом технический аспект станет основой нового облика казахстанской армии, – заявил Глава государства.

Глава государства посетил военные учения «Отпантау-2021» на полигоне в Мангистау


Верховный главнокомандующий также остановился на вопросах комплексной социальной защиты военнослужащих.

– Поэтапно повышается денежное довольствие. С этого года должностные оклады увеличены на 35 %. В ближайшие два года они вырастут в среднем на 60 %. На законодательном уровне решен жилищный вопрос для всех категорий военнослужащих. На фоне других стран СНГ социальный пакет казахстанских военных является одним из самых конкурентоспособных. Социальная защита военнослужащих всегда будет в числе главных приоритетов государства. Сильная армия – это сильный суверенный Казахстан, – считает Президент.


Глава государства посетил военные учения «Отпантау-2021» на полигоне в Мангистау


Глава государства посетил военные учения «Отпантау-2021» на полигоне в Мангистау


В завершение Касым-Жомарт Токаев искренне поблагодарил всех военнослужащих за безупречную службу и выразил уверенность в том, что они будут надежно защищать безопасность нашего государства.

Оперативно-стратегические командно-штабные учения «Отпантау-2021» стали завершающим этапом внезапной проверки войск, которая проводилась в Вооруженных силах с начала сентября текущего года. Проверкой было охвачено около 9 тысяч военнослужащих, задействовано более 3 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 66 летательных аппаратов и восемь кораблей.



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