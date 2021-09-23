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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 19:17

Просмотров: 1259

Газиз Надуев: Новое постановление о послаблении карантинных мер в Мангистау выйдет на следующей неделе при условии стабильной эпидемиологической ситуации

С 21 сентября наш регион вошёл «в зелёную» зону по распространению коронавирусной инфекции, но все объекты функционируют согласно постановлению главного санитарного врача области в режиме «жёлтой» зоны . Об эпидемиологической ситуации рассказал на брифинге в центре общественных коммуникаций руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Газиз Надуев.

Фото пресс-службы ведомства
Если до следующей недели ситуация в регионе будет стабильной, как заявил Газиз Надуев, то будет введено новое постановление главного санитарного врача области об послаблении карантинных мер.

По данным главного санитарного врача, на сегодняшний день в стационарах области находятся 156 больных, из них 72 - заболевшие пневмонией.

- Заболевших детей у нас 10, из них девять ковид-положительных и один с пневмонией. Одиннадцать беременных и послеродовых женщин , из них девять ковид-положительных и две женщины у нас болеют пневмонией. В реанимационных отделениях области также находятся 37 больных. В тяжелом состоянии 11 и крайне тяжелом состоянии 26 человек. За последние сутки зарегистрирован один летальный исход,- рассказал Газиз Надуев.

Газиз Надуев отметил, что в сентябре идет сезонное снижение заболеваемости за счет проведенных мер по вакцинации.

- За последнюю неделю у нас зарегистрировано 167 случаев против 820, которые были зарегистрированы на прошлой неделе. Также снижение заболеваемости зарегистрировано во всех районах и городах. Значительное снижение у нас отмечено в Актау. За предыдущую неделю было 722 заболевших, за последнюю неделю 93, - сказал главный санврач региона.

По словам спикера, большое число инфицированных наблюдается среди людей в возрасте от 20 до 29 лет и от 30 до 39, соответственно также у людей старше 60 лет. А также отмечается заболеваемость детей до 14 лет.

- По школам ситуация выглядит следующим образом. Если сначала учебного года у нас заболело 54 школьника в 50 классах, это 34 школы. Из 50 классов, которые были приостановлены на карантин, уже по 15 школам карантин завершен. По этим школам дети начали учиться в обычном офлайн режиме. По вузам заболевших не зарегистрировано, по средним учебным заведениям по колледжам на сегодняшний день четыре студента заболели. А также три преподавателя школ. На сегодняшний день находятся на 14-дневной изоляции,- отметил Газиз Надуев.



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Комментарии ( 3 )

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evgmb (Посетители) Вчера, 23:17
Короновирус Кет, Кет, Кет....
 
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  • leo529
 diger (Посетители) Вчера, 21:48
Вакцинация тут не причём, достаточно вспомнить прошлый год. Лучше бы провели исследование, а то ничего не хотят делать. А делать не хотят, потому что, не способны, нет знаний, образования, да и ещё много чего..., а самого главное, суть проблемы никого не интересует... Померли люди, а, так и должно быть, ведь пандемия....
 
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watlow (Посетители) Вчера, 20:49
Ну надо же, наш местный царёк решил сменить гнев на милость. Нам на колени падать или достаточно руку поцеловать?
 
 

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