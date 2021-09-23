Газиз Надуев: Новое постановление о послаблении карантинных мер в Мангистау выйдет на следующей неделе при условии стабильной эпидемиологической ситуации

Фото пресс-службы ведомства

Если до следующей недели ситуация в регионе будет стабильной, как заявил Газиз Надуев, то будет введено новое постановление главного санитарного врача области об послаблении карантинных мер.



По данным главного санитарного врача, на сегодняшний день в стационарах области находятся 156 больных, из них 72 - заболевшие пневмонией.



- Заболевших детей у нас 10, из них девять ковид-положительных и один с пневмонией. Одиннадцать беременных и послеродовых женщин , из них девять ковид-положительных и две женщины у нас болеют пневмонией. В реанимационных отделениях области также находятся 37 больных. В тяжелом состоянии 11 и крайне тяжелом состоянии 26 человек. За последние сутки зарегистрирован один летальный исход,- рассказал Газиз Надуев.



Газиз Надуев отметил, что в сентябре идет сезонное снижение заболеваемости за счет проведенных мер по вакцинации.



- За последнюю неделю у нас зарегистрировано 167 случаев против 820, которые были зарегистрированы на прошлой неделе. Также снижение заболеваемости зарегистрировано во всех районах и городах. Значительное снижение у нас отмечено в Актау. За предыдущую неделю было 722 заболевших, за последнюю неделю 93, - сказал главный санврач региона.



По словам спикера, большое число инфицированных наблюдается среди людей в возрасте от 20 до 29 лет и от 30 до 39, соответственно также у людей старше 60 лет. А также отмечается заболеваемость детей до 14 лет.



- По школам ситуация выглядит следующим образом. Если сначала учебного года у нас заболело 54 школьника в 50 классах, это 34 школы. Из 50 классов, которые были приостановлены на карантин, уже по 15 школам карантин завершен. По этим школам дети начали учиться в обычном офлайн режиме. По вузам заболевших не зарегистрировано, по средним учебным заведениям по колледжам на сегодняшний день четыре студента заболели. А также три преподавателя школ. На сегодняшний день находятся на 14-дневной изоляции,- отметил Газиз Надуев.