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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:46

Просмотров: 1640

Опубликовано новое постановление главного санитарного врача Мангистауской области

Новое постановление вступает в силу с 00:00 часов 25 сентября 2021 года.

Фото из доступных источников
В новом постановлении говорится, что в будние дни все объекты бизнеса, участвующие в проекте «Ashyq», смогут работать до 00:00 часов, а лидеры проекта «Ashyq» - до 02:00.

- Акимам городов и районов, РПП «Атамекен» по согласованию разрешить работу в выходные дни всех объектов в соответствии с критериями ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq», лидеров проекта «Ashyq», согласно приложению 1 к настоящему постановлению, до 00:00 часов, при условии наличия «зеленого» статуса (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более семи суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение трех месяцев) у сотрудников и посетителей. Требования к наличию «зеленого» статуса не распространяется на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные вокзалы, объекты образования, вузы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования, - говорится в постановлении.

Скачать постановление можно здесь.

Опубликовано новое постановление главного санитарного врача Мангистауской области

Опубликовано новое постановление главного санитарного врача Мангистауской области

Опубликовано новое постановление главного санитарного врача Мангистауской области

Опубликовано новое постановление главного санитарного врача Мангистауской области

Опубликовано новое постановление главного санитарного врача Мангистауской области

Опубликовано новое постановление главного санитарного врача Мангистауской области

Опубликовано новое постановление главного санитарного врача Мангистауской области

Опубликовано новое постановление главного санитарного врача Мангистауской области

Опубликовано новое постановление главного санитарного врача Мангистауской области



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Комментарии ( 4 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Smoke
  • Pinochet
 Галина63 (Посетители) Сегодня, 12:30
Не пойму, мы в зеленой зоне, а автобусы в воскресенье не едут. Почему? Моя дочь по вечерам на такси с работы едет, потому что у нас автобусы рано заканчивают работу, а в воскресенье еще и по утрам приходится на такси тратиться. Она одна ребенка растит, и так денег не хватает. Когда это закончится? Пустите общественный транспорт по воскресеньям!!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Pinochet
 diger (Посетители) Сегодня, 12:21
Pinochet,
Pinochet,Нюрбергский требунал по ним плачет...
 
-1
  • Wins
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • watlow
  • Pinochet
  • Tankushka
  • diger
  • arsenal
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 11:23
Уважаемый господин Надуев!Пушкин за всю свою жизнь книг меньше написал чем Вы своих идиотских,никому не нужных постановлений!
 
-1
  • Wins
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  • Papirosso
  • watlow
  • diger
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:54
при условии наличия «зеленого» статуса

да скажи ты уже, что вакцинация обязательная и принудительная. ********
 
 

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