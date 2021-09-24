Опубликовано новое постановление главного санитарного врача Мангистауской области

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В новом постановлении говорится, что в будние дни все объекты бизнеса, участвующие в проекте «Ashyq», смогут работать до 00:00 часов, а лидеры проекта «Ashyq» - до 02:00.
- Акимам городов и районов, РПП «Атамекен» по согласованию разрешить работу в выходные дни всех объектов в соответствии с критериями ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq», лидеров проекта «Ashyq», согласно приложению 1 к настоящему постановлению, до 00:00 часов, при условии наличия «зеленого» статуса (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более семи суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение трех месяцев) у сотрудников и посетителей. Требования к наличию «зеленого» статуса не распространяется на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные вокзалы, объекты образования, вузы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования, - говорится в постановлении.
Скачать постановление можно здесь.
- Акимам городов и районов, РПП «Атамекен» по согласованию разрешить работу в выходные дни всех объектов в соответствии с критериями ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq», лидеров проекта «Ashyq», согласно приложению 1 к настоящему постановлению, до 00:00 часов, при условии наличия «зеленого» статуса (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более семи суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение трех месяцев) у сотрудников и посетителей. Требования к наличию «зеленого» статуса не распространяется на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные вокзалы, объекты образования, вузы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования, - говорится в постановлении.
Скачать постановление можно здесь.